Les offres Prime Day de Govee doivent être vues pour être crues – .

Il existe certaines façons d’embellir l’intérieur de votre maison sans avoir à épuiser votre compte bancaire. Plutôt que de remodeler l’ensemble de votre salon juste pour essayer de faire en sorte que le soleil frappe des zones spécifiques à certains moments ou d’acheter une tonne de nouveaux meubles parce que vous n’aimez pas la configuration de la pièce, il existe des voies beaucoup plus simples à suivre. Amazon Prime Day est l’un des plus grands événements commerciaux de l’année et c’est le moment idéal pour examiner ce genre d’options. Si vous cherchez à améliorer l’éclairage de votre maison, Govee peut certainement aider avec ça. Le Prime Day, vous serez intelligent en rendant votre maison plus intelligente avec ces produits.

Pendant deux jours seulement, coïncidant avec Amazon Prime Day, Govee propose deux de ses lampes LED les plus vendues à des prix parmi les plus bas que nous ayons jamais vus. Vous pouvez obtenir le Rétroéclairage LED pour téléviseur Wi-Fi à immersion pour 39% de réduction et le Bandes lumineuses à DEL Wi-Fi de 16,4 pi pour 31% de réduction ! Ce sont des offres que vous ne voudrez pas manquer et elles ne dureront pas longtemps !

Rétroéclairage LED Govee Immersion WiFi TV avec caméra Source de l’image : Govee

le Rétroéclairage LED pour téléviseur Wi-Fi à immersion sont idéales pour les téléviseurs de 55″ à 65″. Ils peuvent être contrôlés par Amazon Alexa ou Google Assistant avec de simples commandes vocales ou avec l’application Govee Home. Il existe 16 millions de couleurs et 12 modes prédéfinis, ainsi que deux modes vidéo, pour simplifier vos choix de réglages. La caméra intelligente 1080p capture la couleur à l’écran et l’applique automatiquement au rétroéclairage de votre téléviseur. Ils correspondent à une résolution plus élevée avec une reconnaissance des couleurs plus précise. Ceux-ci ont des fonctionnalités étonnantes, telles qu’une fonction de minuterie, des couleurs de bricolage, une synchronisation avec de la musique pour correspondre à l’ambiance et des modes scène. Ils ne prennent presque pas de temps pour l’installer non plus, ce qui en fait un excellent ajout à votre salle familiale, votre salon ou votre coin-détente. Normalement, ces lumières coûtent 79,99 $ mais, lors de cet événement de vente, elles ne coûtent que 48,99 $ !

Bandes lumineuses à LED intelligentes Govee Source de l’image : Govee

Si vous cherchez à pouvoir diffuser vos lumières dans la pièce, votre meilleur pari sera le Bandes lumineuses à DEL Wi-Fi de 16,4 pi. Ils ne pourraient pas être plus faciles à contrôler, car ils se connectent via Wi-Fi et fonctionnent avec Alexa et Google Assistant, vous permettant de dire à vos lumières quand s’allumer et de quelle couleur vous voulez qu’elles soient. Avec l’application Govee Home, vous pouvez aller encore plus loin avec les commandes et configurer vos fonctions de minuterie. Lorsque vous organisez des fêtes, vous pouvez les activer et le microphone intégré synchronise les lumières LED avec la musique, selon l’ambiance. Les lumières sont équipées de 5 050 perles LED, ce qui les rend suffisamment lumineuses pour éclairer une pièce entière. Le kit est livré avec un adaptateur répertorié ETL, un adhésif puissant et cinq clips de support. Vous pourrez les acheter pour seulement 15,19 $ au lieu de 21,99 $ !

Mettre à jour votre éclairage n’a jamais été aussi simple et créer l’ambiance (ou assortir la musique) améliore votre expérience à la maison. Si vous songez à moderniser votre maison, c’est le moment. Comme nous l’avons mentionné, ces offres ne sont en ligne que pendant deux jours. Grâce à Govee et Amazon Prime Day, vous pouvez économiser gros sur vos améliorations et changer la façon dont vous regardez votre maison.

