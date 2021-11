Les offres qui sont en direct maintenant

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La saison des achats est là. Le Black Friday et le Cyber ​​Monday approchent et ils sont prêts à apporter avec eux des offres incroyables. Target, en particulier, est un acteur important pendant la saison des achats – c’est exactement la raison pour laquelle nous avons élaboré ce guide sur les meilleures offres Cyber ​​Monday Target en 2021.

Le Black Friday aura lieu le 26 novembre et le Cyber ​​Monday aura lieu quelques jours plus tard, le 29 novembre. Les deux événements sont susceptibles d’apporter des offres incroyables, cependant, nous ne savons pas encore si les offres seront si différentes entre le deux jours.

Bon nombre des meilleures offres du Black Friday de Target sont déjà en ligne, et bon nombre de ces offres seront reportées au Cyber ​​Monday. Sans plus tarder, voici les meilleures offres Cyber ​​Monday Target en 2021.

Cibler les offres télévisées du Cyber ​​Monday 2021

Les téléviseurs sont toujours un article phare pendant la saison des achats, et cette année ne sera pas différente. Nous voyons déjà de superbes offres télévisées de Target pour le Cyber ​​Monday.

Lorsque vous achetez un téléviseur, gardez à l’esprit la taille du téléviseur que vous souhaitez, le système d’exploitation intelligent que vous souhaitez et votre budget global. Et, si vous êtes prêt à acheter auprès de quelqu’un d’autre que Target, consultez notre guide complet sur les offres Cyber ​​Monday TV. Voici cependant les meilleures offres de télévision cible du Cyber ​​Monday 2021.

Téléviseur TCL 55 pouces série 4 avec Roku Prix : 379,99 $ (140 $ de rabais)

Samsung 55 pouces Smart 4K TV Prix: 479,99 $ (20 $ de rabais)

LG 55 pouces OLED C1 TV Prix : 1 299,99 $ (200 $ de rabais)

Offres casques Target Cyber ​​Monday 2021

Vous voulez faire passer votre expérience d’écoute de musique au niveau supérieur ? C’est là qu’une bonne paire d’écouteurs peut aider. Lorsque vous achetez une paire d’écouteurs, il convient de prendre en considération le type d’écouteurs que vous souhaitez, qu’il s’agisse d’écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires ou supra-auriculaires. En outre, vous devrez vous demander s’ils sont ou non sans fil et quels types de fonctionnalités supplémentaires ils offrent. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les meilleures offres de casques Cyber ​​Monday.

Écouteurs sans fil Apple AirPods Pro Prix : 189,99 $ (60 $ de rabais)

Casque Bose QuietComfort 35 à réduction de bruit Prix : 179,99 $ (120 $)

Écouteurs sans fil Beats PowerBeats Pro Prix : 149,99 $ (100 $)

Cibler les offres informatiques du Cyber ​​Monday 2021

Besoin d’un nouvel ordinateur ? Nous trouverons également de bonnes affaires sur les ordinateurs pour le Cyber ​​Monday. Que vous ayez besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau, il devrait y avoir quelque chose ci-dessous pour vos besoins. Sinon, consultez nos guides complets sur les offres d’ordinateurs portables Cyber ​​Monday et les offres d’ordinateurs de bureau Cyber ​​Monday.

Prix ​​Asus 14 : 159,99 $ (80 $ de réduction)

Prix ​​Asus 15.6 : 199,99 $ (100 $ de réduction)

Ordinateur portable de jeu MSI Pulse GL66 Prix : 999,99 $ (150 $ de réduction)

Cibler les offres de maison intelligente du Cyber ​​Monday 2021

Les appareils intelligents pour la maison facilitent le contrôle de votre maison à l’aide de votre voix ou de votre téléphone. Cela vous permet de configurer les appareils pour qu’ils agissent automatiquement, et cela peut vous aider à économiser de l’électricité. Découvrez les meilleures offres de maison intelligente de Target pour le Cyber ​​Monday 2021 et consultez notre guide complet sur les offres de maison intelligente pour le Cyber ​​Monday ici.

Prix ​​de la caméra Amazon Blink Mini 1080p : 39,99 $ (25 $ de rabais)

Google Nest Doorbell (batterie) Prix : 129,99 $ (50 $ de rabais)

Ciblez les offres de cuisine du Cyber ​​Monday 2021

Nous sommes également sur le point de voir de bonnes affaires sur les gadgets de cuisine pour le Cyber ​​Monday. Toutes sortes de produits de cuisine différents bénéficieront probablement de remises importantes pour le Cyber ​​Monday. Découvrez les meilleures offres de cuisine du Cyber ​​Monday 2021 de Target ci-dessous.

KitchenAid Professional Stand Mixer Prix : 219,99 $ (210 $ de rabais)

Keurig K-Mini K-Cup en portion individuelle Prix : 49,99 $ (40 $ de rabais)

Machine à eau pétillante SodaStream Terra Prix : 59,99 $ (40 $ de rabais)

Quand commencent les offres Cyber ​​Monday Target ?

Comme Target l’a annoncé, les offres Cyber ​​Monday Target ont déjà commencé. Chaque semaine, Target annoncera que certains produits sont à un prix « Meilleur vacances ». Cela signifie que le prix de vente est le meilleur qu’il sera pendant la période des fêtes. Donc, si vous trouvez quelque chose dans le magasin avec la désignation « Meilleur des vacances », c’est le prix le plus bas que vous trouverez chez Target pour l’année.

Ces offres seront également disponibles pour le ramassage et le transport des commandes le jour même. Si un prix baisse, Target offrira une garantie de correspondance des prix des fêtes jusqu’au 24 décembre. De plus, Target égalera le prix d’un concurrent dans les 14 jours suivant l’achat.

Quel genre d’accords verrons-nous?

À l’heure actuelle, certaines des meilleures offres concernent de l’électronique de qualité. Les offres Black Friday Target incluront des écouteurs, des ordinateurs portables, des jouets pour enfants et plus encore. Vous trouverez donc forcément quelque chose pour n’importe qui sur votre liste si tôt. Voici quelques-unes des options annoncées.

Offres Cyber ​​Monday Target de l’année dernière

Ce n’est pas la première année que Target partage les premières offres du Cyber ​​Monday. L’année dernière, Target nous a montré d’énormes offres menant au Black Friday et au Cyber ​​Monday. Les smartphones Samsung Galaxy, de nombreux téléviseurs LG et Philips, les AirPods Pro et une multitude de jeux vidéo ont tous été réduits. Nous nous attendons à voir plus d’offres de téléviseurs et d’écouteurs comme celles à venir cette semaine. Mais vous pouvez également voir les AirPods Pro baisser encore plus cette année et plus d’offres de jeux vidéo.

