Les offres Ring Video Doorbell d’un jour vous permettent d’améliorer votre porte à partir de seulement 70 $

Avec tous les colis que nous recevons ces jours-ci, il est tout à fait logique d’équiper votre porte d’entrée d’une sonnette vidéo intelligente. Auparavant, elles étaient un luxe coûteux, mais les sonnettes vidéo sont en fait assez bon marché de nos jours, en particulier avec des ventes comme celle-ci chez Woot offrant la Ring Video Doorbell 2 et la Ring Video Doorbell Pro à partir de seulement 69,99 $.

Woot propose les appareils domestiques intelligents en état d’usage avec jusqu’à la moitié de leurs prix habituels. Chaque unité a été testée pour s’assurer qu’elle est en parfait état de fonctionnement, bien qu’elle puisse présenter des imperfections cosmétiques. Une garantie Woot de 90 jours est également incluse avec votre achat en cas de problème.

Offre Ding Dong

Ring Video Doorbell 2 et Ring Video Doorbell Pro

La vente de Woot fait baisser le prix d’une Ring Video Doorbell 2 d’occasion à seulement 70 $ avec le modèle Pro pour seulement 75 $. Les offres ne sont disponibles que jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement.

À partir de 70 $

Avec la Ring Video Doorbell 2, vous pouvez voir, entendre et parler aux visiteurs à votre porte en utilisant une application sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Il est équipé d’une caméra qui enregistre en HD 1080p avec vision nocturne infrarouge afin que vous puissiez voir ce qui se passe à l’extérieur de votre maison, quelle que soit l’heure de la journée, et tout est accessible de n’importe où dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application sur votre appareil préféré.

La sonnette dispose d’une batterie rechargeable, ou vous pouvez la connecter à votre configuration de sonnette existante pour la maintenir constamment sous tension. Et contrairement aux modèles plus anciens, la Ring Video Doorbell 2 dispose d’une façade interchangeable au cas où vous décideriez de changer de look.

La Ring Video Doorbell Pro remplace votre sonnette câblée existante à la maison. Il est équipé d’une caméra HD 1080p avec vision nocturne infrarouge qui vous permet de visualiser son flux vidéo à l’aide d’une application sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, et vous pourrez le faire de n’importe où dans le monde. Il est également équipé d’un microphone et d’un haut-parleur intégré qui vous permet de parler à tous les visiteurs qui arrivent à votre porte. Il existe un capteur de mouvement intégré qui peut envoyer une alerte à votre téléphone avant même que la sonnette ne soit enfoncée.

Une autre grande caractéristique des sonnettes Ring est leur compatibilité avec Alexa. Une fois installé, vous pourrez recevoir ses notifications sur les appareils Echo comme l’Echo Show 5, où vous pourrez voir et parler avec les visiteurs à l’aide de sa fonctionnalité de conversation bidirectionnelle. Vous pouvez également être alerté même lorsque la sonnette n’a pas été enfoncée mais qu’un mouvement a été détecté.

Bien qu’il existe actuellement une Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus, ainsi que la Ring Video Doorbell Pro 2 récemment annoncée, vous ne pouvez pas battre les offres Woot d’aujourd’hui si vous n’avez pas besoin des dernières et meilleures spécifications.

Woot facture généralement 6 USD par commande pour l’expédition, bien que vous puissiez obtenir une livraison gratuite sur la commande d’aujourd’hui en vous connectant avec un compte Amazon Prime avant de passer à la caisse. Si vous n’avez jamais été membre auparavant, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours pour que vos commandes soient expédiées gratuitement chez Woot et Amazon. Vous aurez également accès à des avantages tels que le service de streaming Prime Video, des remises exclusives réservées aux membres, et plus encore.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.