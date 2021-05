Les offres solaires sécurisées ont laissé tomber UP alors que les tarifs étaient “ nettement plus élevés ”

S’adressant à FE, un responsable du département de l’énergie a déclaré, sous couvert d’anonymat, que l’offre avait depuis expiré.

Même si les développeurs qui avaient obtenu des offres pour installer des projets solaires d’une valeur de 184 MW dans les enchères inversées de phase 4 de l’Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) (UPNEDA) en février 2020 continuent d’attendre qu’il leur émette des lettres de crédit et signe des PPA, plus de 12 mois après la date de la vente aux enchères, l’agence est en train de leur répondre, déclarant que, puisque les tarifs découverts lors de la vente aux enchères se sont avérés significativement plus élevés, le service des finances s’y est opposé, ce qui fait que les offres ont maintenant caduque.

Cela fait suite à la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde (NSEFI), l’organisation faîtière des acteurs de l’énergie solaire en Inde, qui a écrit la semaine dernière une lettre cinglante au ministre en chef Yogi Adityanath, dans laquelle elle avait déclaré que le retard avait mis un point d’interrogation sur le la viabilité de ces projets, car les coûts des intrants ont fortement augmenté depuis. Il avait également déclaré que les acteurs privés, qui avaient auparavant de grands projets d’investissement dans l’État, s’abstiennent désormais de soumissionner pour des projets, compte tenu des défis auxquels sont confrontés les difficultés liées aux autorisations réglementaires.

S’adressant à FE, un responsable du département de l’énergie a déclaré, sous couvert d’anonymat, que l’offre avait depuis expiré. «Chaque offre a une période de validité et, dans ce cas, elle a expiré sans être renouvelée», a-t-il dit, ajoutant que les offres de Rs 3,17 / unité ont été autorisées à expirer car elles étaient jugées trop chères.

«La semaine dernière, UPNEDA a conclu avec succès et a également octroyé des LoI aux tarifs historiquement les plus bas jamais reçus en UP, de Rs 2,68 / unité et Rs 2,69 / unité pour des projets d’une capacité de 200 MW. Quand on découvre des tarifs bas, on travaille très vite. Les offres plus anciennes ont été autorisées à expirer, faute de quoi les consommateurs auraient dû supporter le fardeau des tarifs découverts, qui étaient nettement plus élevés à 3,17 Rs / unité. La décision est basée sur la prudence financière », a-t-il dit, ajoutant que puisque les discomptes UP sont si mauvaises, se procurer de l’énergie coûteuse serait suicidaire. «Comme c’est le cas, le coût de l’approvisionnement en électricité est le plus élevé de l’UP par rapport à tous les autres États», a-t-il déclaré.

Selon le responsable, au cours des six derniers mois, les responsables de l’UPNEDA ont tenté de convaincre le département des finances que le tarif découvert de 3,17 Rs / unité était le meilleur tarif solaire que UP pouvait obtenir, mais le département des finances est resté peu convaincu et a souligné que certains États comme le Gujarat et le Rajasthan avaient découvert des tarifs inférieurs à Rs 2 / unité.

Admettant qu’il y a eu un retard dans l’information des développeurs solaires de l’expiration, il a déclaré que cela était principalement dû à Covid-19, ajoutant qu’ils étaient en train de publier une lettre informant les développeurs du développement dans quelques jours.

Donnant des détails sur les tarifs les plus bas découverts la semaine dernière, le responsable a déclaré que l’UPNEDA avait invité des appels d’offres pour le développement de 275 MW d’énergie solaire en mars de cette année, contre lesquels deux développeurs ont été choisis pour installer les centrales de 200 MW sur trois sites. «Le 17 mai, nous avons émis des LoI à SJVN pour la mise en place d’une centrale solaire de 75 MW à Rs 2,68 / unité à Orai, dans le district de Jalaun, tandis que REC Power Distribution Company installera une centrale de 75 MW à Rs 2,69 / unité en District de Jalaun et une autre centrale de 50 MW à Rs 2,69 / unité dans le district de Kanpur Dehat.

S’adressant à FE, le PDG de NSEFI, Subrahmanyam Pulipaka, a déclaré que le cadre réglementaire et la stabilité de la politique, ou la façon dont le processus de décision est rationalisé en ce qui concerne les énergies renouvelables ou l’électricité en général, est complètement différent dans l’état de l’UP.

«Compte tenu de sa population et de sa demande d’électricité projetée, l’UP a un potentiel énorme et de nombreuses personnes sont intéressées à opter pour l’énergie solaire en option, à la fois pour les blocs d’alimentation privés et gouvernementaux. Mais l’écosystème actuel veille à ce qu’ils ne le fassent pas. Si l’État veut attirer des investisseurs étrangers, il doit réduire le risque d’investir dans l’État. Au moment où il supprime tous les obstacles du système, UP peut également obtenir de bons investissements et des tarifs attractifs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’en plus de la disponibilité des terres et des ressources, les questions de cadre et de politique et de réglementation importent également beaucoup.

