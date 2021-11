Les offres sont déjà là

Le Cyber ​​Monday approche sérieusement et il est donc temps de commencer à réfléchir aux types de produits que vous souhaitez acheter pendant le grand événement. Cette année, nous nous attendons à une tonne d’offres incroyables sur toutes sortes de produits, y compris les téléviseurs, les jeux vidéo, les écouteurs et plus encore. Walmart est susceptible de proposer des centaines d’offres Cyber ​​Monday, et en fait, la société a déjà annoncé certaines des offres auxquelles vous pouvez vous attendre. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide sur les meilleures offres Cyber ​​Monday de Walmart en 2021.

Le Cyber ​​Monday a lieu le 29 novembre, mais les offres de Walmart ont déjà commencé avant le Black Friday. De nouvelles offres seront disponibles régulièrement alors que nous nous dirigeons vers le Black Friday puis le Cyber ​​Monday.

Sans plus tarder, voici tout ce que vous devez savoir sur les offres Cyber ​​Monday de Walmart. Découvrez également notre couverture complète du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres télévisées Walmart Cyber ​​Monday 2021

Le Cyber ​​Monday a toujours été un excellent moyen de conclure un accord sur un téléviseur, et cette année ne fera pas exception à cette règle. Lors de l’achat d’un téléviseur, il y a quelques points à considérer. Par exemple, vous voudrez réfléchir à la taille d’écran que vous souhaitez, qu’il s’agisse d’un téléviseur plus petit de 40 pouces ou d’un grand téléviseur de 80 pouces. Et vous voudrez penser au logiciel de télévision que vous souhaitez, que ce soit Roku, Google TV ou autre. Et, vous voudrez prendre en compte des éléments tels que votre budget et des spécifications telles que le type d’affichage et le nombre de ports dont dispose le téléviseur. Nous avons rassemblé nos offres télévisées préférées de Walmart pour Cyber ​​Monday, et vous pouvez les trouver ci-dessous.

TV Samsung UN65TU7000 4K Prix : 568 $ (79,99 $ de rabais)

TV 4K TCL 50 pouces série 4 Prix : 338 $ (40 $ de rabais)

Samsung QN75Q60 4K QLED TV Prix : 1 097,99 $ (400 $ de rabais)

Offres sur les écouteurs Walmart Cyber ​​Monday 2021

Vous voulez profiter d’une meilleure expérience d’écoute de musique ? Walmart propose des offres incroyables sur les écouteurs. Lorsque vous achetez une paire d’écouteurs, vous devez penser au type d’écouteurs que vous achetez. Le plus souvent, vous trouverez des écouteurs intra-auriculaires, supra-auriculaires et supra-auriculaires. Et, vous voudrez déterminer si vous voulez des écouteurs filaires ou sans fil. Vous pouvez consulter les meilleures offres de casques Walmart Cyber ​​Monday ci-dessous.

Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II à réduction de bruit Prix : 199 $ (100 $ de rabais)

Casque sans fil JLab Audio JBuds Air True Prix : 34,19 $ (15,69 $ de rabais)

Écouteurs Bose QuietComfort à réduction de bruit Prix : 199 $ (80 $ de rabais)

Offres sur les ordinateurs Walmart Cyber ​​Monday 2021

Vous cherchez un nouvel ordinateur ? Peut-être avez-vous besoin d’un nouvel ordinateur portable ou souhaitez-vous une nouvelle plate-forme de jeu ? Lors de l’achat d’un nouvel ordinateur, il est important de déterminer si vous voulez un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, ainsi que le nombre de ports dont vous avez besoin et les performances que vous souhaitez sous le capot. Voici les meilleures offres d’ordinateurs Walmart Cyber ​​Monday 2021 que nous avons pu trouver jusqu’à présent.

Microsoft Surface Laptop Go Windows PC Prix : 549 $ (150,99 $ de rabais)

Samsung Chromebook 4 Prix : 129 $ (70,99 $ de réduction)

Offres de maison intelligente Walmart Cyber ​​Monday 2021

La maison devient de plus en plus intelligente, et Cyber ​​Monday pourrait bien être le moment idéal pour sauter sur certaines de ces offres de maison intelligente. Lorsque vous recherchez des appareils intelligents pour la maison, il est important de garder à l’esprit l’écosystème de maison intelligente que vous utilisez, que ce soit Google, Amazon ou Apple. Voici les meilleures offres de maison intelligente Cyber ​​Monday 2021 de Walmart.

Pack de 3 caméras de sécurité sans fil Arlo Essential Spotlight Prix : 199 $ (339,99 $ de réduction)

Prix ​​Nest Learning Thermostat 3e génération : 179 $ (70 $ de réduction)

Prix ​​du haut-parleur intelligent Google Nest Mini : 24,98 $ (24,02 $ de rabais)

Offres de cuisine Walmart Cyber ​​Monday 2021

Les appareils de cuisine sont difficiles à acheter, car ils peuvent être coûteux, mais ont également tendance à durer des années. Heureusement, les offres de cuisine du Cyber ​​Monday 2021 de Walmart devraient rendre les choses un peu plus faciles. Voici les meilleurs que nous ayons pu trouver.

Autocuiseur 8-en-1 Ninja Foodi TenderCrisp Prix : 149 $ (80 $ de rabais)

Cafetière à portion individuelle et carafe Keurig K-Duo Essentials Prix : 79 $ (20 $ de rabais)

PowerXL Vortex Air Fryer Pro Plus 10 Quart Prix: 129 $ (23 $ de rabais)

Publicité du Cyber ​​lundi de Walmart

Vous vous posez des questions sur la publicité Walmart Cyber ​​Monday 2021 ? Ne vous demandez plus – Walmart a annoncé sa publicité, et il montre des tonnes d’offres incroyables directement de Walmart lui-même. L’annonce montre que cette année, les offres de Walmart débuteront le lundi 22 novembre en ligne et le vendredi 26 novembre à 5 heures du matin, heure locale.

Selon l’annonce, Walmart offrira jusqu’à 750 $ en cartes-cadeaux électroniques sur certains iPhones et téléphones Samsung, y compris l’iPhone 13 et le Samsung Galaxy Z Fold 3.

En savoir plus sur l’annonce Walmart Black Friday 2021 ici.

Dois-je obtenir Walmart+ pour le Cyber ​​Monday 2021 ?

L’abonnement de Walmart, Walmart +, peut valoir la peine de souscrire si vous envisagez d’acheter de nombreux articles de Walmart lors de sa vente Black Friday et Cyber ​​Monday. Par exemple, lors de l’événement Deals for Days de Walmart, les abonnés Walmart + auront une longueur d’avance sur le Black Friday et pourront commencer à magasiner à 15 heures, contre 19 heures HNE que d’autres devront attendre. Cela signifie que vous pourrez peut-être obtenir un article avant qu’il ne soit en rupture de stock.

Si vous pensez qu’un abonnement Walmart+ peut valoir la peine d’être souscrit, vous devrez payer 98 $ par an ou 12,95 $ par mois. Vous pouvez vous abonner à Walmart+ ici.

Quand est le Cyber ​​lundi ?

Cette année, le Cyber ​​Monday aura lieu le 29 novembre, cependant, nous prévoyons de commencer à conclure des offres avant l’événement, plus tôt en novembre. Le Black Friday aura lieu le vendredi précédent — le vendredi 26 novembre.

Offres Walmart Black Friday vs Cyber ​​Monday

Source de l’image : AP Photo/Richard Drew

Dans le passé, le Black Friday était le meilleur moyen d’obtenir des offres en magasin, tandis que le Cyber ​​Monday était le moyen d’obtenir des offres en ligne. Bien que cela puisse continuer cette année, les choses changent un peu – et par conséquent, vous devriez pouvoir obtenir d’excellentes offres Black Friday en ligne. Après tout, moins de gens veulent faire leurs achats en magasin en général, surtout compte tenu de la pandémie en cours.

La publicité du Black Friday de Wal-Mart a été divulguée et nous l’avons couverte ici. Cependant, certains produits spécifiques peuvent bénéficier d’offres différentes le Black Friday et le Cyber ​​Monday – donc si vous voyez beaucoup de choses le Black Friday, cela vaut probablement la peine d’en profiter.

Les offres Walmart Cyber ​​Monday de l’année dernière

L’année dernière, nous avons vu des tonnes d’excellentes offres Black Friday de Walmart – sur toutes sortes de produits différents. Par exemple, Walmart a proposé le Google Nest Hub pour 49,98 $, soit 40 $ de moins que son prix d’origine. Et, le détaillant a offert le Fitbit Inspire 2 à 69 $, ou 30 $ de rabais, et le téléviseur Roku TCL 32 pouces à 129,99 $, ou 120 $ de rabais.