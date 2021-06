Les offres sur Amazon Echo lancent le Prime Day 2021 : obtenez une enceinte avec Alexa à partir de 14,99 euros | La technologie

in

Comme chaque année pour Prime Day, Amazon met en vente la quasi-totalité de ses enceintes connectées, qui utilisent Alexa comme assistant virtuel et qui atteignent déjà leur prix historique le plus bas.

Le Prime Day 2021 d’Amazon démarre les moteurs, et comme toujours en mettant l’accent sur les appareils vendus par cette entreprise, qui deviennent de plus en plus bon marché.

L’exemple le plus clair est le Les enceintes intelligentes Amazon Echo, moins chères que la concurrence en règle générale, une façon dont Amazon a pratiquement dévastateur Google et Apple dans ce secteur en se basant sur des offres très agressives, comme celles qui existent actuellement.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

A l’occasion du Prime Day, Amazon a en vente pratiquement tous ses Amazon Echos, des modèles les moins chers de tous (l’Echo Flex) à l’Echo Auto. Tous viennent de baisser leur prix au plus bas historique à ce jour :

Il est maintenant temps de monter ou de mettre à niveau votre Smart Home

Ces enceintes intelligentes sont sans aucun doute les meilleures ventes, en particulier celles qui coûtent moins cher, bien qu’à la suite de la pandémie et des restrictions de mobilité, l’Echo Show avec écran ait également commencé à être vu dans de nombreux foyers.

Ils sont une bonne option pour commencer à construire votre Smart Home ou l’agrandir avec de nouvelles enceintes si vous en avez déjà une à la maison.

Amazon vend ses appareils Echo en Espagne depuis longtemps et nous vous dirons tout ce que vous devez évaluer avant de franchir le pas et d’acheter un haut-parleur intelligent.

La bonne chose à propos des haut-parleurs avec Alexa est qu’ils sont compatible avec pratiquement tous les accessoires de maison intelligente, comme les prises WiFi ou les ampoules intelligentes, qui deviennent de moins en moins chères et fonctionnent toujours ou presque toujours au moins avec Alexa et Google Assistant.

Sûrement Les offres sur l’Amazon Echo pour Prime Day 2021 durent plusieurs jours, bien que le stock se raréfiant, la date de livraison sera également retardéeRaison de plus pour l’acheter le plus tôt possible si vous avez déjà décidé que vous allez le faire.

Livraison gratuite si vous avez Amazon Prime

Il faut noter que Pour bénéficier des remises Prime Day, vous devez être un utilisateur de leur service Prime., d’où le nom.

Si vous l’êtes, vous bénéficiez également de la livraison gratuite partout en Espagne. Si vous ne l’êtes pas, il n’y a aucun problème car vous pouvez profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.