Les offres sur les étuis Apple iPhone 12 commencent à 20 $ aux côtés du M1 Mac mini

Une nouvelle semaine est maintenant en cours, et avec elle vient un tout nouveau lot de remises notables, en vedette par les étuis officiels Apple iPhone 12 de 20 $. C’est aux côtés du dernier M1 Mac mini à 100 $ de rabais juste à temps pour la rentrée et une nouvelle vente Anker de 12 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Économisez sur les étuis officiels Apple iPhone 12 à partir de 20 $

Aujourd’hui seulement, plusieurs détaillants proposent des remises sur une sélection d’étuis officiels d’Apple pour les derniers combinés de la série iPhone 12, ainsi que pour les modèles de la génération précédente, à partir de 14 $. La tête d’affiche est l’étui en silicone MagSafe pour iPhone 12 mini pour Apple iPhone 12 20 $ chez Amazon. Avec normalement 49 $, vous envisagez une économie de 60 %, l’offre d’aujourd’hui dépassant notre mention précédente pour se situer à moins d’un cent du plus bas historique.

L’étui en silicone officiel d’Apple enveloppe votre appareil de la série iPhone 12 dans une finition douce au toucher de qualité supérieure recouverte d’une doublure en microfibre à l’intérieur. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, il existe également une prise en charge de la charge MagSafe d’Apple ici. Regardez de plus près notre couverture de lancement ici.

Passez à Apple Silicon avant la rentrée scolaire à 100 $ de rabais

Amazon propose actuellement l’Apple M1 Mac mini 512 Go pour 799 $. Normalement, vous paieriez 899 $, l’offre d’aujourd’hui réduisant de 100 $ le taux en vigueur pour que le prix corresponde à la troisième meilleure remise que nous ayons vue à ce jour.

Parfait pour mettre à niveau votre station de travail de bureau avec la puissance d’Apple Silicon, le dernier Mac mini offre un facteur de forme compact ainsi qu’un prix plus abordable par rapport aux autres modèles de la gamme M1. Arborant la même empreinte discrète que beaucoup ont appris à connaître et à aimer, il contient 512 Go de stockage, 8 Go de RAM et la prise en charge du Wi-Fi 6 en plus d’être alimenté par la nouvelle puce interne d’Apple. Il existe également deux ports Thunderbolt pour compléter le package, et vous pouvez regarder de plus près notre couverture.

Anker commence la semaine avec la dernière vente

Anker est de retour pour une nouvelle semaine avec une nouvelle vente via sa vitrine officielle Amazon qui propose une sélection d’articles essentiels pour smartphones, d’équipements de sécurité pour la maison, d’accessoires Mac, etc. La garniture de pavillon est le kit eufyCam 2C Pro 2-Cam pour 260 $. Atteignant normalement 320 $, vous envisagez une économie de 60 $, car l’offre d’aujourd’hui marque le deuxième meilleur prix à ce jour et le plus bas depuis février.

Armé de la prise en charge de HomeKit Secure Video, ce package eufyCam 2C Pro comprend deux des caméras 1080p ainsi qu’une station de base. Les conceptions entièrement sans fil sont soutenues par une autonomie de batterie de 180 jours et des boîtiers résistants aux intempéries, vous pouvez donc les monter à peu près n’importe où. Les alertes de mouvement, la détection humaine et la vision nocturne complètent les caractéristiques notables. Vous pouvez consulter notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

