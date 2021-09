Les offres sur les étuis Apple iPhone 12 commencent à 20 $, iPhone 11, plus

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont maintenant disponibles et mises en vedette par une collection d’étuis MagSafe officiels de la série Apple iPhone 12 en vente à partir de 20 $. C’est à côté d’une vente d’iPhone 11 remis à neuf jusqu’à 499 $ de rabais et cette remise Apple Pencil 2 à 110 $. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Coques officielles de la série Apple iPhone 12 en vente à partir de 20 $

Maintenant que le tout nouvel iPhone 13 est tombé, Amazon efface les étuis MagSafe de la série iPhone 12 de la génération précédente. Offrant les deuxièmes meilleurs prix sur une grande partie de la gamme, il y a aussi de nouveaux plus bas historiques dans le mix, à partir de 20 $. Des étuis transparents et des housses en silicone aux offres en cuir et plus encore pour votre iPhone 12/Pro/Max/mini, vous pouvez réaliser jusqu’à 60 % d’économies sur la gamme d’accessoires MagSafe.

L’étui officiel MagSafe d’Apple recouvre votre iPhone 12 ou 12 Pro d’un cuir spécialement tanné et fini qui est complété par des boutons usinés pour compléter les styles haut de gamme. Outre les aimants qui lui permettent de s’enclencher directement à l’arrière de votre appareil, les fonctions de charge MagSafe d’Apple sont également prises en charge.

Économisez jusqu’à 499 $ sur iPhone 11/Pro/Max

Aujourd’hui seulement, Woot a lancé sa dernière vente d’iPhone avec une série de combinés déverrouillés remis à neuf certifiés à partir de 170 $. Plus particulièrement, nous observons de nouveaux plus bas historiques dans la série iPhone 11 à partir de 440 $. En baisse par rapport à son prix habituel de 699 $, cela représente jusqu’à 259 $ d’économies tout en réduisant de 20 $ notre mention précédente afin de marquer le meilleur prix à ce jour. Vous pourrez également marquer l’iPhone 11 Pro à partir de 590 $ aux côtés de l’iPhone 11 Pro Max de 680 $, avec jusqu’à 499 $ d’économies.

Bien que l’accent soit mis récemment sur la mise à niveau vers le dernier combiné d’Apple, il y a encore quelque chose à dire sur la valeur offerte par la série iPhone 11. En commençant par un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces et en montant à partir de là, vous examinez également d’autres éléments de base sur les combinés, tels que Face ID, la puce A13 Bionic et deux ou plusieurs caméras dans le dos. Vous pouvez voir de plus près dans notre examen pratique.

Apple Pencil 2 tombe à 110 $

Après avoir vu le nouvel iPad mini en précommande la semaine dernière, une remise appropriée est arrivée sur l’incontournable Apple Pencil 2. En ce moment chez Woot, vous pouvez marquer l’accessoire pour 110 $. Atteignant normalement 129 $, vous recherchez le troisième meilleur prix à ce jour, le meilleur depuis la fin août, lorsqu’il était tombé à 99 $.

Que vous veniez de pré-commander la dernière expérience iPadOS d’Apple ou que vous soyez enfin prêt à prendre son stylet pour un tour, cette remise rend Apple Pencil 2 encore plus indispensable. En plus d’un design rafraîchi qui s’enclenche magnétiquement sur le côté de votre iPad pour le chargement et le stockage, il mettra également à niveau votre jeu d’art numérique en même temps que la prise de notes et plus encore.

Économisez 40 $ sur le nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec livraison le jour du lancement

Une fois que les retards d’expédition ont commencé à s’installer, vous pouvez toujours profiter du tout nouvel iPad mini 2021 d’Apple avec la livraison le jour du lancement en vente. Passer à 459 $ pour le modèle 64 Go dans les quatre couleurs, vous économisez 40 $ sur le tarif en vigueur sur Amazon tout en marquant la meilleure remise à ce jour.

La dernière itération de l’iPad mini arrive avec le même affichage bord à bord plein écran que nous attendons de tous les autres iPads récents, juste dans un boîtier encore plus compact. Son écran de 8,3 pouces intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation et est désormais alimenté par la puce A15 Bionic. Outre jusqu’à 256 Go de stockage, il existe également l’avantage supplémentaire de la connectivité 5G sur certains modèles et la prise en charge d’Apple Pencil 2 pour compléter le package.

