Les offres Verizon incluent désormais une année complète d’AMC+ avec un forfait de données illimité

Verizon vient de lancer une nouvelle offre axée sur le streaming qui offre jusqu’à un an d’abonnement à AMC + pour les clients existants et nouveaux qui achètent un appareil 5G avec une nouvelle ligne sur un plan de données illimité.

Normalement évalué à 8,99 $ par mois, AMC + comprend des émissions bien connues comme The Walking Dead, Mad Men, Orphan Black et Portlandia. Ce dernier avantage rejoint la gamme déjà impressionnante d’abonnements gratuits limités de Verizon sur Disney +, Hulu et ESPN +, entre autres. En termes simples, les clients de Verizon ne seront pas à court de contenu de sitôt s’ils mettent à niveau leur plan ou obtiennent une nouvelle ligne.

Cependant, comme toujours, il y a un léger problème avec cet accord particulier de Verizon. Les clients qui souscrivent au plan Start Unlimited moins cher n’obtiendront que 6 mois d’AMC+ gratuitement au lieu de l’année complète. Pour être éligible à l’offre complète, vous devez souscrire aux forfaits Play More Unlimited, Do More Unlimited ou Get More Unlimited. Fondamentalement, les options les plus chères.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu l’angle des avantages du streaming gratuit être de plus en plus utilisé par les «grands opérateurs» pour inciter les clients à utiliser leurs forfaits postpayés assez premium. Ce dernier accord Verizon ne fait pas exception à cela, et c’est aussi assez opportun car The Walking Dead se trouve justement avoir sa 11e saison en première plus tard ce mois-ci (22 août).

Le dernier accord Verizon de ce week-end

Verizon : jusqu'à un an d'AMC+ avec des forfaits de données illimités éligibles

