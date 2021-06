Les oiseaux maîtrisent mieux les tours de magie que les humains

03/06/2021 à 08:00 CEST

Des recherches de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni ont montré qu’il est plus difficile de tromper les oiseaux avec des tours de magie que les humains.

Il a développé une série de tours de passe-passe avec une espèce d’oiseau, connue sous le nom de geais eurasien (Garrulus glandarius), qui avait déjà été entraînée à trouver ses vers préférés sur la main d’un scientifique.

Et il a constaté que les êtres humains se trompent plus que les oiseaux lorsqu’ils doivent indiquer où se trouve un objet qui est passé rapidement d’une main à l’autre.

Le tour de passe-passe permet, grâce à une série de compétences, de semer la confusion quant à l’endroit où se trouve un objet après l’avoir passé d’une main à l’autre.

La confusion se produit parce que, à travers des mouvements et des gestes fictifs, nous pensons que l’objet a changé de mains, alors qu’il n’en a pas vraiment changé.

La tromperie est possible grâce à nos angles morts d’attention : souvent, nous ne pouvons pas voir les choses telles qu’elles sont, mais telles que nous nous attendons à ce qu’elles soient. C’est une limitation de notre perception.

Effets magiques

Effets magiques« Les effets magiques profitent de notre capacité à nous souvenir de ce qui s’est passé et de notre capacité à anticiper ce qui va se passer ensuite », expliquent les auteurs de cette recherche dans un article publié dans PNAS.

La capacité humaine à s’attendre à quelque chose à propos de ce qui se passe est la clé de la tromperie. Le tour de magie fonctionne parce qu’il viole ces attentes, déclare l’enquêteur principal de cette enquête, Elias García-Pelegrin, au magazine Academic Times.

Cependant, les oiseaux n’ont aucune attente quant aux mouvements de la main du conjurateur, ils sont donc plus attentifs à la réalité qu’à la fiction et sont plus difficiles à tromper.

Ils sont comme des enfants, également plus difficiles à confondre par les prestidigitateurs adultes car ils ont des attentes moins développées. Les magiciens font toujours un effort supplémentaire pour désorienter le public quand il est enfantin.

Bien que ce ne soit pas la première, cette recherche a révélé que les tours de magie servent non seulement à nous divertir et à nous surprendre, mais aussi à vérifier si les attentes des autres espèces sont similaires à celles des êtres humains.

Cette vérification permet aux scientifiques de mieux comprendre comment les processus cognitifs clés, tels que l’attention et la perception, ont évolué, ainsi que de pénétrer un peu plus profondément dans les mystères de l’esprit humain.

Oiseaux magiciens

Oiseaux magiciensLe cas des geais eurasiens est particulièrement intéressant pour la science car ces oiseaux font aussi des tours de magie naturellement : ils exhibent quelque chose qu’ils n’ont pas, et ils cachent leur nourriture au fond de leur gorge pour éviter d’être emportés.

Leurs capacités de tromperie sont similaires à celles d’un invocateur : ils manipulent l’attention d’un autre oiseau afin qu’il ne puisse pas dire où il a caché la nourriture.

Pour cette raison, lorsqu’un prestidigitateur déplace ses mains avec le ver dans l’un d’eux, ces oiseaux n’anticipent pas mentalement (ils ne peuvent pas) que leur apéritif a changé de main, comme le suggère l’habileté de l’illusionniste. C’est pourquoi il frappe et mord la main où le ver suit.

Cette différence d’appréciation entre les humains et les oiseaux a été vérifiée lors de recherches impliquant non seulement six oiseaux, mais aussi des personnes.

Avec les oiseaux, il a expérimenté différents types de compétences pour les confondre, et avec les gens, on leur a montré deux vidéos différentes.

Dans l’un d’eux, des chercheurs ont été vus en train de faire des tours à des oiseaux. Les participants, 80 personnes entre 16 et 60 ans, se sont affrontés avec les oiseaux pour voir qui pourrait obtenir les meilleurs tricks.

Dans une deuxième vidéo, enregistrée avec des tours similaires effectués avec des pièces de monnaie, 165 autres personnes ont également dû découvrir dans quelle main se trouvait finalement la monnaie insaisissable.

Différences notables et intéressantes

Différences notables et intéressantesLes différences observées entre les oiseaux et les humains étaient remarquables. Les oiseaux s’embrouillent lorsque les mouvements sont très rapides, mais ils sont beaucoup plus corrects que les humains lorsque les mouvements sont plus classiques.

Les résultats de cette recherche sont prometteurs pour les neurosciences : l’utilisation de cadres magiques génère des moyens d’étudier des capacités cognitives complexes, telles que le voyage mental dans le temps (c’est-à-dire se souvenir du passé et anticiper le futur), allant au-delà de l’intersection entre la magie et l’humain. esprit, écrivent les mêmes auteurs dans un article précédent, publié l’année dernière dans Science.

Les effets magiques peuvent fournir une méthodologie perspicace pour étudier les déficits de perception et d’attention chez les animaux humains et non humains, et offrent également des opportunités uniques pour mettre en évidence les limitations cognitives dans divers esprits animaux, écrivent les auteurs dans PNAS.

Photo du haut : Un geai eurasien montre la main qui cache son apéritif. (Elías García-Pelegrin)