Les oiseaux migrateurs ont élu domicile dans les zones humides restaurées des parcs de biodiversité de Delhi

La Delhi Development Authority (DDA) a développé sept parcs de biodiversité en collaboration avec le CEMDE de l’Université de Delhi.

Les efforts pour récupérer les zones humides envasées des parcs de biodiversité de Yamuna et de Kalindi ont commencé à porter leurs fruits avec les oiseaux migrateurs, dont 50 à 100 oies à tête barrée, vues pour la première fois.

Le scientifique CR Basu, qui dirige le Centre pour la gestion environnementale des écosystèmes dégradés (CEMDE), a déclaré à Asian News International que Delhi comptait un grand nombre de plans d’eau, en particulier des zones humides dans les plaines inondables de Yamuna.

Beaucoup de ces zones humides s’étaient ensablées, entraînant un déclin drastique des oiseaux migrateurs. La restauration des zones humides du parc de biodiversité de Yamuna a conduit des milliers d’oiseaux de différentes parties du monde à migrer vers l’Inde.

La Delhi Development Authority (DDA) a développé sept parcs de biodiversité en collaboration avec le CEMDE de l’Université de Delhi.

S’exprimant sur la restauration des zones humides dégradées du parc de biodiversité de Kalindi, Basu a déclaré que la première étape consisterait à transformer les eaux usées en eau propre.

Il a dit qu’ils avaient travaillé sur des solutions naturelles pour résoudre les problèmes environnementaux. Une solution trouvée utile consiste à développer un système de zones humides qui peut traiter les eaux usées brutes en eau propre en 24 heures.

Basu s’attend à ce que la région soit un paradis pour les amoureux des oiseaux une fois entièrement restaurée.

Le scientifique du parc de la biodiversité de Kalindi, Yasser Arafat, a déclaré à Asian News International que le parc était devenu une benne à ordures. La campagne de nettoyage a déjà porté ses fruits avec des oiseaux migrateurs tels que l’oie à tête barrée et l’oie à pattes grises.

Le Dr Ekta Khurana, écologiste du parc de la biodiversité de Yamuna, a déclaré qu’ils avaient créé une végétation de rivage pour différents oiseaux migrateurs de Sibérie et d’Asie centrale, tels que le canard souchet et le canard pilet.

Elle a déclaré qu’environ 35 espèces d’oiseaux migrateurs sont restées dans le parc pendant trois à quatre mois avant de retourner dans leur pays d’origine, ajoutant que la zone humide servait son objectif.

Le Dr Khurana a déclaré que ces oiseaux migrent vers le parc de la biodiversité de Yamuna en raison de ses zones humides fonctionnelles.

Elle a ajouté que les zones humides étaient importantes, non seulement pour attirer les oiseaux migrateurs mais aussi pour les services écologiques rendus à la société. Cela atténuera certaines des causes du changement climatique, les zones humides étant un énorme puits de plusieurs gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.