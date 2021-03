Les oiseaux oublient leurs chants, disent les scientifiques – .

Les chants d’oiseaux sont géniaux. Vous ne leur accordez probablement pas beaucoup d’importance, mais les chants d’oiseaux sont connus pour être apaisants pour les humains, quel que soit le cadre. Les chants d’oiseaux peuvent réduire le stress et améliorer votre humeur, et en plus de cela, ils se produisent gratuitement, ce qui est un bonus appréciable. Malheureusement, certaines espèces d’oiseaux chanteurs commencent à perdre leur talent, et cela est entièrement dû à la diminution de la population.

Comme nouvelle recherche publiée dans la revue Actes de la Royal Society B explique que certains oiseaux chanteurs mâles d’espèces en voie de disparition perdent leur capacité à chanter ainsi que leurs proches. Dans les zones où la population est particulièrement faible, les oiseaux chanteurs mâles peuvent souvent avoir du mal à capter les chants que l’espèce utilise pour attirer les partenaires. Tout comme dans les populations humaines, la culture de ces oiseaux est en train de disparaître car elle ne parvient pas à être transmise aux nouvelles générations au fil du temps.

Top Deal du jour Les offres d’Amazon d’aujourd’hui sont jusqu’à 50% de réduction et disponibles ici Prix:0,99 USD Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme AP rapports, les auteurs de l’étude ont passé une demi-décennie à enregistrer les compétences de chant d’un oiseau chanteur appelé le miel régent. Les oiseaux sont en danger critique d’extinction, ce qui signifie qu’ils sont très proches de l’extinction à l’état sauvage, et avec un si petit nombre d’oiseaux, les mâles ne parviennent pas à saisir les nuances des chansons chantées par les générations précédentes.

Les oiseaux chanteurs sont nés avec la capacité de chanter, mais savoir quoi chanter est une expérience d’apprentissage. Les hommes semblent apprendre d’autres hommes plus âgés qui ont appris de leurs aînés, etc. Les chansons sont essentiellement transmises d’une génération à l’autre, et ces chansons sont souvent utilisées pour attirer des amis. Lorsqu’il n’y a pas assez d’oiseaux de l’espèce autour, les chants sont perdus dans le temps et au moment où les oiseaux plus âgés meurent, les oiseaux plus jeunes peuvent ne pas avoir suffisamment appris les chants pour réussir à attirer les femelles.

«Si les oiseaux en voie de disparition sont incapables d’apprendre à chanter correctement, cela affecte gravement leur capacité à communiquer», a déclaré le Dr Ross Crates, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. «Cela pourrait aussi aggraver le déclin de la population du méliphage, car nous savons qu’une chanson sexy augmente les chances de reproduction chez les oiseaux chanteurs. Les femmes éviteront les hommes qui chantent des chansons inhabituelles. »

Malheureusement, chez une espèce déjà en danger critique d’extinction, cette perte de vocabulaire des chants d’oiseaux pourrait accélérer leur déclin et finalement les condamner à l’extinction encore plus rapidement. Crates et ses collègues chercheurs ont observé que non seulement certains mâles chantent mal leurs propres chansons, mais que certains d’entre eux chantent également entièrement les chansons d’autres espèces, ce qui entrave gravement leur capacité à se reproduire. Les chercheurs affirment que 12% des oiseaux qu’ils ont observés n’ont pas réussi à chanter les chants de leur propre espèce, et 27% d’entre eux ont chanté des chants qui différaient radicalement des chants qui semblaient réussir à attirer les femelles pour l’accouplement.

On ne sait pas ce qui pourrait être fait dans une situation comme celle-ci. À moins de placer des haut-parleurs pour émettre les bons chants d’oiseaux pour les jeunes mâles – un mouvement qui pourrait en fait dérouter les femelles qui finissent par chercher des oiseaux qui ne sont même pas là – cela pourrait être un problème impossible à résoudre, et le temps presse à courre de.

Top Deal du jour Les écouteurs sans fil haut de gamme TOZO T6 les plus vendus avec étui de chargement sans fil sont à 40% de réduction Prix:34,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission