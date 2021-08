Les oligarques des grandes technologies ne puniront pas les terroristes, alors qui le fera ? 10z viral

in

Alors que les médias d’entreprise publient des articles défendant la conformité de Big Tech en autorisant les terroristes à opérer sur leurs sites, d’autres ont noté l’hypocrisie qu’il faut pour bannir le leader d’un pays libre de la plate-forme, puis fermer les yeux sur les terroristes meurtriers qui utilisent la technologie pour accomplir leurs objectifs.

Quelques mois seulement après que Twitter, Facebook et d’autres sociétés de Big Tech se sont regroupés pour interdire le président Donald Trump, plus de 40 membres du GOP House ont présenté une législation visant à utiliser la loi sur les sanctions pour forcer les géants de la Silicon Valley à interdire les groupes terroristes étrangers de leur plate-forme.

À l’époque, les coparrains du projet de loi tels que les représentants Andy Barr, Jim Banks et Joe Wilson ont clairement indiqué que le double standard des oligarques de la technologie permettait aux groupes anti-américains de diffuser de la propagande et de collecter des fonds pour leurs causes sans pénalité.

“La loi américaine donne aux grandes technologies un laissez-passer gratuit pour fournir des plates-formes aux groupes terroristes et aux dictateurs”, a déclaré Barr à Fox News en mars. « Les sociétés de médias sociaux ne devraient pas fournir un véhicule aux groupes terroristes comme ISIS pour collecter des fonds ou aux dictateurs comme l’Ayatollah d’Iran pour diffuser de la propagande. »

Le président Trump a été expulsé des réseaux sociaux, mais nous avons des sponsors étatiques du terrorisme qui se propagent librement ici.

⁰Grâce à @RepAndyBarr, nous avons un projet de loi qui corrigerait ce double standard et tiendrait Big Tech responsable. https://t.co/ig6uMHr6pY – Jim Banks (@RepJimBanks) 2 mars 2021

En raison de lois sur les sanctions obsolètes, les plateformes de médias sociaux peuvent fournir des services aux terroristes et aux régimes voyous avec du sang américain sur les mains. C’est inacceptable et c’est pourquoi j’ai coparrainé cette initiative importante avec plus de 40 de mes collègues @RepublicanStudy https://t.co/NCxwHSujdh – Joe Wilson (@RepJoeWilson) 2 mars 2021

On ne sait pas, cependant, si le projet de loi refait surface à la lumière de la récente prise de contrôle des talibans en Afghanistan.

“Il est embarrassant que la même société américaine de médias sociaux qui a interdit à un président américain en exercice de sa plate-forme d’autoriser le porte-parole des talibans à avoir un compte sur leur plate-forme pour diffuser de la propagande, collecter des fonds et recruter des terroristes”, Barr, membre de la House Foreign Comité des affaires, a déclaré The Federalist. “C’est pourquoi le Congrès doit immédiatement adopter ma législation pour combler l’échappatoire permettant aux sociétés de médias sociaux de contourner les lois sur les sanctions et de fournir leurs services aux terroristes.”

Dans l’état actuel des choses, le projet de loi “exigerait que le président mette en œuvre une réglementation qui traitera les plateformes de médias sociaux de la même manière que les banques et les compagnies d’assurance – elles ne peuvent pas fournir un service à une personne ou à une entité sanctionnée”. Le manque d’action et le souci du président Joe Biden pour la crise en Afghanistan soulèvent cependant des questions sur sa volonté et celle des démocrates d’agir dans le secteur technologique.

Cela soulève également la question de savoir si les grandes entreprises technologiques se plieraient à toute tentative de censure ou de déplate-forme de terroristes meurtriers qui détestent les chrétiens et les femmes. Twitter a déjà décidé de doter un porte-parole des talibans d’une plateforme sur son site Internet alors même que le groupe terroriste continue de ravager l’Afghanistan.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Twitter avait autorisé la propagande et la désinformation du groupe violent sur son site Web après avoir interdit Trump par crainte de « nouvelle incitation à la violence », un porte-parole a déclaré à The Federalist que l’entreprise n’agirait pas tant qu’elle n’aurait pas senti que ses politiques avaient été violées.

« La situation en Afghanistan évolue rapidement et nous voyons des gens dans le pays utiliser Twitter pour demander de l’aide et de l’assistance. La priorité absolue de Twitter est d’assurer la sécurité des personnes, et nous restons vigilants. Nous continuerons d’appliquer de manière proactive nos règles concernant le contenu de l’examen des annonces qui peuvent enfreindre les règles de Twitter, en particulier les politiques contre la glorification de la violence et la manipulation de la plateforme et le spam », indique le communiqué.

Facebook, qui a également pris des mesures pour interdire Trump en janvier et maintenir son interdiction pendant des années, et qui utilise de fausses « vérifications des faits » pour filtrer les informations dissidentes de son site, affirme avoir une équipe de personnes dédiée à la surveillance et à l’élimination des talibans. contenu.

« Les talibans sont sanctionnés en tant qu’organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous les avons interdits de nos services en vertu de nos politiques d’organisation dangereuse. Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons les éloges, le soutien et la représentation d’eux », a déclaré un porte-parole de Facebook à la BBC.

Des rapports indiquent cependant que WhatsApp, propriété de Facebook, a été utilisé par les talibans pour alerter les habitants de la capitale Kaboul de leur prise de contrôle. Le groupe terroriste a également utilisé le site Big Tech pour créer des lignes directes de doxing et des systèmes de diffusion d’urgence sans aucune sanction apparente de Facebook.

« Twitter a interdit au président Trump d’influencer les élections de 2020 – il n’y avait aucune autre raison. Les talibans peuvent s’en tirer en scandant la mort à l’Amérique, en tuant des civils et en instituant la charia. Tant qu’ils ne vont pas après les protections de l’article 230, tout ira bien. Twitter est moralement en faillite », a déclaré Banks au Federalist.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.