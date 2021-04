Réserve d’or de valeur

Les olives sont une meilleure couverture contre l’inflation que le Bitcoin, déclare l’auteur de «Black Swan»

Les olives sont un actif monétaire merdique, contrairement à ce que peuvent prétendre les noceurs amers, contre Saifedean Ammous, auteur de The Bitcoin Standard.

Autrefois passionné de Bitcoin, l’auteur de «Black Swan» Nassim Nicholas Taleb est devenu un critique, l’appelant désormais un «gadget» et «Ponzi».

Dans une interview accordée à CNBC vendredi, Taleb a déclaré que la crypto-monnaie d’un billion de dollars était également trop volatile pour constituer une couverture efficace contre l’inflation.

«Fondamentalement, il n’y a aucun lien entre l’inflation et le bitcoin. Rien. Je veux dire, vous pouvez avoir l’hyperinflation et le bitcoin allant à zéro. Il n’y a aucun lien entre eux. «C’est un système cryptographique magnifiquement configuré. Il est bien fait, mais il n’y a absolument aucune raison de le relier à quoi que ce soit d’économique.

Pour lutter contre cette inflation, les investisseurs seraient loin d’acheter une propriété plutôt que d’acheter du bitcoin. Même les olives seraient meilleures, dit-il, «Vous aurez de l’huile d’olive. Si le prix s’effondre, vous aurez quelque chose. “

En contre-argument, Saifedean Ammous, auteur de The Bitcoin Standard, a déclaré:

«L’huile d’olive n’est pas seulement un lubrifiant glorifié, c’est aussi un atout monétaire merdique, contrairement à ce que les noceurs amers enflammés par le manque de viande méditerranéenne appropriée peuvent prétendre. «L’huile d’olive est non seulement un argent terrible, mais elle est également très difficile à vérifier, contrairement au bitcoin. Il n’a pas de nœuds complets, et même des tests scientifiques sophistiqués ne suffisent pas pour déterminer s’il a été mélangé avec des déchets industriels de colza et de canola.

Un jeu de «pure spéculation»

Pour Taleb, le bitcoin a les caractéristiques d’un schéma de Ponzi qui est tout à fait ouvert.

Son soutien initial à la crypto-monnaie, apparemment, Taleb a été «dupé» parce qu’il pensait qu’elle pourrait se développer en une monnaie.

«Quelque chose qui bouge de 5% par jour, 20% en un mois – à la hausse ou à la baisse – ne peut pas être une devise. C’est autre chose », a déclaré Taleb. Mais comme l’a dit l’investisseur légendaire de valeur Bill Miller, «la volatilité est le prix que vous payez pour la performance.»

Se négociant actuellement à un peu moins de 50k $, en baisse par rapport à la semaine dernière ATH de 65k $, le prix BTC est toujours en hausse de plus de 1215% par rapport au plus bas de mars.

«J’y ai acheté… je ne voulais pas une appréciation du capital, autant que je voulais avoir une alternative à la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales: une monnaie sans gouvernement. «J’ai réalisé que ce n’était pas une monnaie sans gouvernement. C’était juste de la pure spéculation. C’est comme un jeu… je veux dire, vous pouvez créer un autre jeu et l’appeler une monnaie. “

Nassim Nicholas Taleb «Black Swan» Auteur

Étant donné que Bitcoin est l’actif le plus performant de 2021 et appartenait également à la dernière décennie, malgré le fait que Tesla et d’autres entreprises l’acceptent comme mode de paiement, il est tout à fait logique que les gens s’y intéressent davantage en tant que magasin de valeur que de le dépenser quotidiennement.

À la lumière de la demande croissante et du plafond d’offre conçu, l’objectif de prix pour Bitcoin se situe entre 100 000 et 1 million de dollars dans le futur.

Mais pour Taleb, cela n’a pas d’importance, car «le bitcoin pourrait atteindre 1 million de dollars» et cela ne changerait pas son argument.

«Ces gadgets, vous avez du bitcoin aujourd’hui. Vous pouvez en avoir un autre demain. Ils vont et viennent, et il n’y a pas de lien systématique entre eux et les affirmations qu’ils font.

