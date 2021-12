Les olympiens Bode et Morgan Miller accueillent un nouveau bébé

Des félicitations sont de mise pour le médaillé olympique Bode Miller et son épouse Morgan. Le couple a accueilli une petite fille le 26 novembre. Morgan a donné naissance à sa fille, qui n’a pas encore été nommée, au domicile du couple d’Orange County, en Californie, avec l’aide de la sage-femme Lindsey Meehleis. 8 livres, 6 onces et 22,25 pouces de long à la naissance, ont confirmé les Miller à PEOPLE.

Partageant la nouvelle passionnante avec le point de vente, Miller et sa femme ont déclaré dans une déclaration commune: « Elle est parfaite et l’amener dans ce monde était un moyen idéal pour clore ce chapitre de la croissance de notre famille. Nos cœurs sont si pleins. » Morgan, qui a ensuite partagé l’adorable première image de sa fille sur Instagram, a ajouté: « Bode m’a dit le lendemain de sa naissance que c’était le plus heureux qu’il pense avoir jamais été de toute sa vie. » Miller et sa femme sont déjà parents de Nash, 6 ans, Easton, 3 ans, les jumeaux Asher et Aksel, âgés de 2 ans, et de leur défunte fille Emeline, qui s’est noyée à l’âge de 19 mois en juin 2018. Miller est également le père de sa fille Dace, 13 ans. , et son fils Nate, 8 ans, issu de relations antérieures.

Pour le moment, le couple n’a pas nommé leur dernier ajout, bien que Morgan ait déclaré en juin qu’ils envisageaient d’incorporer le nom de leur défunte fille dans le surnom de leur nouveau-né. Dans le message, Morgan a partagé qu’elle et son mari avaient « beaucoup réfléchi aux noms », admettant ensuite que le choix d’un nom est quelque chose avec lequel elle et son mari ont du mal.

« Ceux d’entre vous qui ont suivi notre parcours pour agrandir notre famille savent qu’il est généralement assez difficile pour nous de choisir un nom et qu’il nous faut souvent 3 à 6 semaines après la naissance de bébé pour décider. Nous aimons rencontrer bébé d’abord, voyez à quoi ils ressemblent et découvrez leur personnalité. De plus, Bode et moi ne sommes jamais d’accord », a-t-elle écrit. « La plupart de nos enfants ont aussi des noms de famille ou des noms qui ont un sens. Nous avons donc caressé l’idée d’incorporer une partie du nom d’Emmy; Emeline Grier Miller V. »

Miller et Morgan se sont mariés en 2012. Ils ont annoncé en mai de cette année qu’ils attendaient un autre enfant, plaisantant à l’époque, « nous en sommes enfin à notre dernière grossesse. Nous sommes à la ligne d’arrivée. » Le couple a annoncé plus tard qu’il attendait une fille, Morgan écrivant à l’époque : « il n’y a pas de mots pour décrire ce moment. Mon cœur déborde de joie et nous sommes ravis d’accueillir une petite FILLE dans la famille en novembre ! »