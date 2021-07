Les olympiens devront dormir sur des lits en carton janky dans le village olympique de Tokyo .

Au cas où vous ne le sauriez pas, le bel homme sur ces photos est Matteo Berrettini, le joueur de tennis italien qui a atteint la finale de Wimbledon cette année. Il jouera pour l’Italie aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tous les athlètes olympiques doivent rester dans le village olympique cette année, personne ne sera autorisé à loger séparément. Matteo a une petite amie joueuse de tennis (Aussie Alja Tomljanovic) qui jouera également à Tokyo. Mais malheureusement pour tout le monde, si Alja ou quelqu’un d’autre essaie de baiser son petit ami chaud dans le village olympique, son lit s’effondrera. Parce qu’il est en carton :

Des inquiétudes ont été exprimées au cours des 18 derniers mois concernant la manière dont les Jeux Olympiques de Tokyo peuvent être rendus aussi sûrs que possible contre le Covid. Et dans un effort pour que les athlètes restent concentrés sur leurs disciplines et à distance sociale, les organisateurs de l’événement retardé de cette année ont créé des lits dits «anti-sexe». Les structures en carton ont été installées dans les dortoirs des athlètes du village olympique et on espère que cela aidera à endiguer la marée de Covid au Japon. Avec un poids maximum de 200 kg, les lits s’effondreront si les concurrents tentent de profiter d’un peu de nookie pendant leur temps libre. Ainsi, il sera clair qui a obéi aux règles et qui ne l’a pas fait. Dans cet esprit, les athlètes ont également été invités à ne pas utiliser les préservatifs habituels qui leur ont été donnés avant le début des jeux cette semaine, au lieu de les garder en souvenir des jeux. Selon l’., les athlètes avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les lits aux organisateurs de l’événement, cependant, le fabricant a déclaré qu’ils ne devraient rencontrer aucun problème “tant qu’ils s’en tiennent à seulement deux personnes dans les lits”. Il est entendu que les lits seront retirés et recyclés une fois les jeux terminés, le village étant transformé en appartements de luxe. Mais ce n’est qu’une des règles que les participants doivent respecter pendant le tournoi. Selon les rapports, les athlètes ne seront pas non plus autorisés à acheter de l’alcool et à l’apporter dans le village avec eux, tandis que la famille est également interdite du site. Et toute violation des règles pourrait être passible d’une disqualification des jeux.

Oui, il y a une certaine confusion quant au poids que ces lits en carton peuvent supporter et si un athlète serait en mesure d’aplatir son lit en carton avec un gros pet ou un éternuement, encore moins un voyage prolongé à Bone Town. Je ne sais pas, mais il semble que ces lits soient assez branlants et bancals. Si les lits ont été construits dans un souci de dissuasion sexuelle, il semble que le Comité international olympique aurait dû tenir compte du fait que la plupart des athlètes sont probablement d’accord avec « cogner sur un tas de carton ». Sans parler du sexe sur un bureau, du sexe debout, du sexe sous la douche, etc. Et juste pour info : apparemment, chaque village olympique, partout, est une ville d’os. C’est pourquoi ils distribuent des milliers de préservatifs aux athlètes.

Imaginez ce bel homme essayant de vous railler seulement il n’y a pas de tête de lit et votre lit s’effondre. En fait, cela commence à sembler vraiment chaud. Le carton le rend plus chaud ? C’est plus un défi ! L’amour au temps des lits en carton.

Demain sur le court central, il n’y aura pas de garde-corps pour retenir Berrettini 😂#wimbledon pic.twitter.com/vcmmOYdz25 – GIF de tennis 🎾🎥 (@tennis_gifs) 5 juillet 2021

Les lits qui seront installés dans le village olympique de Tokyo seront en carton, cela vise à éviter l’intimité entre les athlètes Les lits pourront supporter le poids d’une seule personne pour éviter des situations hors sport. Je ne vois aucun problème pour les coureurs de fond, même 4 d’entre nous peuvent le faire pic.twitter.com/J45wlxgtSo – Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) 17 juillet 2021

Je me demande si les personnes les plus douées physiquement de la planète peuvent comprendre comment avoir des relations sexuelles debout pic.twitter.com/9PS0sPJFfI – Whitley (@Videotapezzz) 15 juillet 2021

