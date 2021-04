“Les Olympiens seront vaccinés en mai”

10/04/2021 à 13:18 CEST

Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol, a comparu devant le “ Faro de Vigo ” pour donner un morceau de réconfort sur le Athlètes olympiques espagnols avec votre plan de vaccination Covid-19: tout le monde sera vacciné d’ici juin.

“Les athlètes ont été inquiets et maintenant ils savent qu’il y aura des Jeux. Ils ont déjà la tranquillité d’esprit de penser uniquement et exclusivement au jour où ils doivent concourir. Ils souffraient, car d’autres compétitions sont encore en cours d’annulation. Le les petites annonces savent qu’elles iront et celles qui doivent encore se qualifier, elles sont optimistes », a souligné Blanco à propos de la situation actuelle.

“Concernant le vaccin, nous le ferons au mois de mai. La date et le type de vaccin doivent être spécifiésSi c’est une ou deux doses, mais ce sera en mai pour que tout le monde soit calme et puisse affronter les derniers championnats et leur mise en place avec la tranquillité d’avoir le vaccin en place », a déclaré le président du COE.

Blanco en a profité pour souligner l’importance des Jeux Olympiques: “Des athlètes de 206 pays, les meilleurs, vont s’affronter. Il y aura un niveau de compétition extraordinaire. On dira au monde que quelle que soit la gravité de la situation, une telle organisation peut toujours être mise en place. Nous n’aurons pas le million de personnes entrant dans le pays hôte. Dans la tragédie que nous vivons, l’important est que les Jeux aient lieu. “

Enfin, il a également eu des mots pour Eufemiano Fuentes et sa controverse pour avoir avoué des cas de dopage à Barcelone 92: “Eufemiano Fuentes ne mérite pas une seule ligne d’une interview et d’aucun journal. Ce qu’il a fait est un véritable scandale contre le sport espagnol. Quand quelqu’un veut dire quelque chose, il doit donner des noms. “