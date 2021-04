Les oncles de Frida Sofía soutiennent sa version et lui apportent un soutien total

Pour sa part, Pedro Moctezuma a déclaré que bien qu’il ne sache pas qu’Enrique Guzmán a abusé de sa nièce, il croit la parole de Frida.

Les frères Pablo, Ximena et Pedro Moctezuma. (Instagram / Ximena Moctezuma.)

«Comment une personne va-t-elle mentir à propos de quelque chose comme ça? C’est douloureux. C’est une chose qu’elle a des problèmes psychologiques, mais une fille et un être humain aussi sensibles qu’elle est, je ne pense pas qu’elle ment. Je n’ai rien contre le seigneur. Elle est simplement ma nièce et je défendrai toujours ma nièce. Je crois que Frida dit la vérité », a assuré le mondain et homme d’affaires à Ventaneando.

Pedro a exprimé le souhait que cette question soit résolue en dehors des tribunaux. «J’espère que oui, un accord est conclu. Que cela a cessé d’être douloureux et donc médiatique parce que maintenant, même moi, je suis sorti boueux. Cela m’a fait quelque chose de très désagréable », a-t-il déclaré.