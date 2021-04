Les ondes Covid-19 se reproduiront, les options de traitement doivent être prioritaires: Randeep Guleria, directeur, AIIMS-Delhi

Même si les cas de Covid-19 sont en hausse et semblent sur le point de dépasser le pic observé lors de la vague initiale – 81 466 nouveaux cas ont été signalés vendredi – Guleria a déclaré que le pays continuerait à avoir des vagues. Il a déclaré que la pandémie ressemblerait désormais davantage à une endémie, qui implique une série d’épidémies localisées de maladies.

Puisque «nous devons vivre avec Covid-19», la recherche pour développer davantage d’options de traitement pour les personnes infectées devrait recevoir la même priorité que le développement de vaccins, a déclaré vendredi Randeep Guleria, directeur de l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) de Delhi. S’exprimant lors de l’Indian Express Idea Exchange, le pneumologue a également préconisé la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé de première ligne.

Même si les cas de Covid-19 sont en hausse et semblent sur le point de dépasser le pic observé lors de la vague initiale – 81 466 nouveaux cas ont été signalés vendredi – Guleria a déclaré que le pays continuerait à avoir des vagues. Il a déclaré que la pandémie ressemblerait désormais davantage à une endémie, qui implique une série d’épidémies localisées de maladies.

«Nous devons maximiser les tests autant que possible. Nous avons la capacité de le faire, et cela peut être encore accéléré (à partir du niveau actuel de 15 lakh / jour) », a-t-il déclaré, ajoutant:« nous devons trouver une solution car les gens ne suivent pas un comportement approprié à Covid » .

Bien que Guleria ne soit pas favorable à un verrouillage national comme celui imposé l’année dernière, il a déclaré qu’il était nécessaire de mettre en place des zones de confinement et des restrictions localisées de mouvement pour arrêter la flambée de cas. «Les gens ne sont pas aussi sérieux [to adopt Covid appropriate behaviour] comme ils l’étaient l’année dernière, beaucoup sont vus en train de planifier des vacances, de voyager dans des endroits éloignés et d’assister à de grands rassemblements », a-t-il déclaré, soulignant que c’était une grande préoccupation.

Sur les nouvelles taches du virus dans plusieurs pays, a déclaré le directeur de l’AIIMS au Royaume-Uni et dans les pays européens, le virus se propageait beaucoup plus rapidement que ce qui avait été vu précédemment. Il a souligné la nécessité de poursuivre les enquêtes sérologiques, car des données dans plusieurs domaines sont nécessaires pour une meilleure analyse. «Nous ne pouvons pas l’arrêter (enquête), il doit s’agir d’un processus continu», a déclaré Guleria.

Selon les résultats de l’enquête sérologique, seuls 20 à 25% de la population pourraient acquérir une immunité collective, ce qui signifie que pour le reste de la population, la vaccination est nécessaire pour acquérir l’immunité. Cependant, l’émergence de variantes avec une transmissibilité plus élevée et la probabilité qu’il pourrait y avoir d’autres mutations queer toute estimation de l’immunité de troupeau.

La cinquième enquête sérologique à Delhi a rapporté la prévalence des anticorps contre le SRAS-CoV-2 chez 56,13% des 28000 sujets analysés, indiquant que près d’une personne sur deux dans la capitale nationale a été exposée au virus et a développé une certaine réponse immunitaire. .

Le nombre de cas actifs de Covid-19 est passé à 1,23,03,131 vendredi, en hausse de 0,7% par rapport à jeudi. «Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Delhi et Uttar Pradesh ont montré une forte augmentation des nouveaux cas quotidiens de Covid, 81,25% des nouveaux cas étant signalés dans ces huit États», a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. déclaration. Le Maharashtra a signalé les nouveaux cas les plus quotidiens avec 43 183, suivi du Chhattisgarh avec 4 617 et du Karnataka 4 234.

Avec 469 nouveaux décès enregistrés vendredi (le plus en une seule journée depuis le 6 décembre) portant le nombre total de décès à 1 63 396, les gouvernements sont sous pression pour réimposer des verrouillages et des couvre-feux.

