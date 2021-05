Les ondes gravitationnelles émettent de la musique que nous pouvons enregistrer

31/05/2021 à 12:50 CEST

Un travail conjoint mené par des scientifiques de la LIGO Scientific Collaboration (LSC), Virgo Collaboration et du Center for Gravitational Astrophysics (CGA) de l’Australian National University (ANU), a réalisé une avancée importante dans la détection des ondes gravitationnelles: être en mesure de les identifier plus facilement en écoutant et en enregistrant votre «musique» ou en fredonnant dans les étoiles à neutrons plus jeunes.

le ondes gravitationnelles ce sont des oscillations de l’espace-temps qui jusqu’à présent n’ont été détectées qu’à partir d’événements cosmiques violents, comme les énormes explosions générées par la collision des trous noirs et des étoiles à neutrons.

Cependant, on sait que étoiles à neutrons ils produisent un flux constant ou «bourdonnement» d’ondes gravitationnelles lorsqu’ils tournent: si les scientifiques pouvaient écouter cette «musique cosmique», il leur serait beaucoup plus facile de détecter les ondes gravitationnelles, sans s’attendre à des événements étranges ou énormes.

Mais l’aventure est complexe, car identifier ce bourdonnement au milieu du chaos du cosmos peut être comparé à essayer d’écouter un solo de violon dans une boîte de nuit bruyante, pleine de monde et de musique rauque à plein volume.

D’autant plus si l’on tient compte du fait que les ondes gravitationnelles se produisent à de très faibles amplitudes, faisant de leur identification un véritable exploit dans le contexte des collisions chaotiques et du bruit assourdissant des grands objets cosmiques.

Simplifier le travail

Désormais, la nouvelle étude australienne a trouvé les clés pour détecter plus facilement ces sons cachés: selon un communiqué de presse, ils ont créé une carte qui identifie les étoiles à neutrons les plus jeunes ou “nouveau-nés”, puisqu’elles émettrait un flux plus fort d’ondes gravitationnelles, simplifiant leur détection.

L’avancée en révélera davantage sur les étoiles à neutrons, qui sont la forme de matière la plus dense de l’Univers avant la formation d’un trou noir. De plus, les ondes gravitationnelles permettent de sonder des états de matière nucléaire impossibles à reproduire sur Terre.

Ce grand groupe de chercheurs utilise différentes méthodes pour détecter les ondes gravitationnelles depuis 2015. Malgré les multiples avancées obtenues, pouvoir les détecter avec la nouvelle approche sera la première fois qu’elle se produira sans une gigantesque collision cosmique impliquée, ouvrant une opportunité nouvelle et stimulante pour l’étude de ces phénomènes.

Les mystérieuses étoiles à neutrons

Outre les ondes gravitationnelles elles-mêmes, la nouvelle étude publiée dans arXiv permettra d’étudier en profondeur les énigmatiques étoiles à neutrons. Jusqu’à présent, les astronomes ne se sont pas mis d’accord sur sa composition exacte ou sur les différentes variétés qui existeraient.

Il n’y a qu’une certitude: leurs chocs génèrent grandes émissions d’ondes gravitationnelles, qui voyagent à travers le cosmos. Le paradoxe est que le bourdonnement qu’ils produisent en tournant n’est pas facile à enregistrer, étant donné que c’est un son extrêmement faible.

A partir de cette nouvelle recherche, il sera plus facile d’obtenir un échantillon de ces sons. En effet, les chercheurs ont découvert que les étoiles à neutrons plus jeunes ou nouvellement formées ont une configuration spéciale qui «amplifie» le vrombissement produit lorsqu’elles tournent.

En les localisant et en les identifiant sur une carte des différentes zones de l’univers, il sera beaucoup plus facile d’enregistrer les sons, à la fois dans le but de révéler les ondes gravitationnelles et de découvrir les mystères de cette classe d’étoiles, en pouvant les étudier. plus en profondeur.

Référence

Photo:

Représentation des ondes gravitationnelles continues. La nouvelle étude simplifiera sa détection, jusqu’ici liée uniquement à d’énormes explosions cosmiques. Crédit: Mark Myers, OzGrav / Université Swinburne.