Les OnePlus 9 et 9 Pro sont sérieusement réduits quelques jours avant l’annonce du OnePlus 10 Pro

Rien de tel qu’une bonne remise pour digérer quelques défauts

Les téléphones OnePlus ne sont pas les meilleurs téléphones Android de nos jours, mais ce sont toujours des produits solides. Ils ont quelques avantages pour eux, et une nouvelle remise de OnePlus – quelques jours avant le lancement prévu du OnePlus 10 Pro – facilite définitivement la digestion de certains de leurs défauts.

Pour un temps limité, OnePlus propose le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro pour 599 $ et 849 $, respectivement. Ce n’est pas le prix le plus bas que nous ayons vu pour ce dernier, mais la société enlève encore quelques centaines de dollars. Les deux téléphones sont alimentés par le processeur Snapdragon 888 et offrent beaucoup de RAM, ce qui se traduit par des performances rapides au quotidien.

Leurs caméras ne feront pas sortir le Pixel 6 de l’eau, mais comme nous l’avons noté dans notre examen du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro, ce sont des améliorations notables par rapport à leurs prédécesseurs. Il y a aussi une charge rapide incroyablement rapide de 65 W à bord, ainsi qu’une charge sans fil de 50 W sur le frère aîné, qui devrait atténuer les problèmes d’anxiété de batterie faible. Avec des mises à jour buggy et une fusion avec ColorOS d’Oppo, l’expérience logicielle n’est sans doute plus ce qu’elle était, mais si cela peut vous consoler, OnePlus promet deux autres mises à jour du système d’exploitation Android en plus d’Android 12.

Tout bien considéré, si vous êtes à la recherche d’un produit phare Android qui ne vient pas de Samsung ou de Google, c’est probablement votre meilleur pari. L’offre est disponible sur le OnePlus Store et est à saisir jusqu’au 22 janvier.

