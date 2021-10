Les ONG demandent la réouverture des dossiers contre Gloria Trevi et Sergio Andrade – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Les organisations civiles contre la traite et l’exploitation sexuelle promeuvent conjointement des actions internationales pour rouvrir les enquêtes et sanctionner dans des pays comme les États-Unis, l’Espagne, l’Argentine et le Brésil, la chanteuse Gloria Trevi et le représentant artistique Sergio Andrade.

Dans une interview exclusive avec La Jornada, Rita María Hernández, directrice des politiques publiques et du plaidoyer de Rescue Freedom International – une coalition de 41 organisations qui travaillent dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes dans 23 pays – et membre du conseil d’administration de la Coalition internationale pour l’abolition de la prostitution, a rapporté :

«Nous nous joignons à cet effort, pour demander que la situation des victimes de Gloria Trevi soit justifiée, non seulement Gloria, mais aussi Sergio Andrade, il est vraiment resté impuni pendant tout ce temps.

“Grâce aux nouvelles dispositions légales, non seulement mexicaines mais internationales, nous pouvons être absolument sûrs qu’elles sont conformes à la classification du crime de traite des êtres humains sous de nombreux aspects, pas seulement le trafic sexuel, le trafic de main-d’œuvre, l’esclavage, etc. “

L’activiste, qui travaille contre l’exploitation sexuelle et la traite des êtres humains depuis plus de 10 ans, a déclaré: “Ce que nous recherchons vraiment, c’est la justice, n’est-ce pas”.

Interrogée sur la possibilité que des enquêtes soient rouvertes ou ouvertes contre Gloria Trevi et Sergio Andrade, elle a déclaré : « Il existe maintenant des cas à l’échelle internationale de situations similaires, où ces enquêtes sont menées rétroactivement et des personnes sont retrouvées. coupables et qui donnent le précédent nécessaire pour pouvoir lancer cet appel à l’action par les autorités du monde.

Il a fait valoir que dans n’importe quel pays où ces personnes ont eu ces filles, il est possible de rouvrir les dossiers d’enquête et d’écouter les témoignages des victimes et de « les prendre en compte car cela ne s’est pas produit avant ».

Il a déclaré que dans ce cas, ils soutiendraient des femmes qu’il considérait comme « super courageuses et qui 20 ans plus tard (après ce qui leur est arrivé) osent s’exposer à l’examen minutieux du public et des gens, des critiques, des gens qui ne comprend pas.

Source : La Jornada