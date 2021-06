Les onze des ‘Rojita’ qui restent dans la bulle

in

09/06/2021

Álvaro Fernández, Óscar Mingueza, Marc Cucurella, Bryan Gil, Juan Miranda, Gonzalo Villar, Pozo, Brahim, Zubimendi, Yeremy Pino et Javi Puado rejoignent la « bulle » parallèle de l’équipe nationale espagnole pour se préparer au prochain championnat d’Europe. Les onze, appelés pour le duel entre l’Espagne et la Lituanie, s’entraîneront à partir de ce matin à 11 heures en compagnie de Kepa, Albiol, Carlos Soler, Fornals, Brais Méndez et Rodrigo, qui sont également dans la “bulle” parallèle.

« Ce groupe d’international ils termineront les séances d’entraînement au cours des prochains jours au sein d’une bulle parallèle, créée en prévision des conséquences possibles que pourraient apporter les points positifs de Sergio Busquets et Diego Llorente », a déclaré la Fédération royale espagnole de football dans un communiqué.

“Les 17 joueurs resteront en dehors de la bulle Ciudad del Fútbol et se rendront quotidiennement à Las Rozas avec leurs coéquipiers après avoir passé les tests quotidiens correspondants avant leur arrivée et pendant leur séjour”, a-t-il ajouté.

Luis Enrique et la Fédération royale espagnole de football veulent préparer une bonne liste de footballeurs au cas où une épidémie de coronavirus apparaîtrait enfin parmi les appelés pour l’Eurocup qui débutera dans quelques jours. Pour l’instant, les cas positifs de Busquets et Diego Llorente rendent les mesures de précaution extrêmes.