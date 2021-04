Les opérateurs américains abandonnent leurs efforts pour créer la réponse d’Android à iMessage

AT&T, T-Mobile et Verizon ont mis fin à l’initiative de messagerie croisée destinée à stimuler RCS.Les réseaux se disent toujours engagés envers RCS, mais on ne sait pas comment ils travailleront ensemble. Google pour aider RCS à se développer.

Vous ne voudrez peut-être pas espérer la croissance du chat RCS aux États-Unis. Light Reading et la police Android ont appris qu’AT & T, T-Mobile et Verizon (avertissement: cet auteur écrit également pour Engadget, propriété de Verizon) ont abandonné la Cross Carrier Messaging Initiative, un effort conjoint visant à apporter les fonctionnalités améliorées de RCS à tous les appareils Android. sur les transporteurs américains.

Un porte-parole de Verizon a déclaré que les transporteurs avaient «décidé de mettre fin» à l’initiative, bien que la société n’ait pas expliqué pourquoi. AT&T n’a pas répondu à la demande de commentaire de LR (nous nous sommes demandés), mais T-Mobile et Verizon ont déclaré qu’ils étaient toujours consacrés à la croissance de la messagerie RCS.

Synchronoss, la société qui fournit la technologie pour l’initiative, a déclaré qu’elle «continuait à aller de l’avant».

La CCMI était à l’origine axée sur le développement d’une application commune qui permettrait la messagerie RCS sur les réseaux d’ici la fin de 2020. Peu de choses ont émergé au cours de l’année et depuis le début de l’initiative, cependant, et le plus grand effort pour promouvoir le RCS inter-transporteurs les États-Unis sont pour l’instant issus de la collaboration de T-Mobile avec Google. Vous n’avez pas nécessairement à attendre que les fournisseurs américains se mettent d’accord si toutes les personnes impliquées utilisent Google Messages, mais vous ne pouvez pas simplement utiliser l’application de votre choix et vous attendre à ce que RCS fonctionne entre les fournisseurs.

Contrairement aux SMS ou à de nombreux services de messagerie propriétaires, RCS permet aux opérateurs de proposer des prises légèrement différentes tant qu’ils adhèrent à une norme de base commune. Bien que cela soit bon pour la flexibilité, cela réduit également la probabilité que les opérateurs choisissent une approche et garantissent un support quasi universel. La rupture ajoute aux revers de l’adoption du RCS. Bien qu’elle ait été adoptée dans des pays comme le Japon, la messagerie RCS a eu du mal à décoller et à devenir le remplacement des SMS qu’elle était censée être.

Cependant, vous ne pouvez pas blâmer les divisions des transporteurs pour tous les problèmes. Dans une certaine mesure, il est également victime de limitations technologiques. RCS n’obtient qu’un cryptage de bout en bout, et le rejet par Apple de la technologie en faveur de son iMessage propriétaire (crypté naturellement) limite l’adoption. Plusieurs pièces devraient se mettre en place pour que RCS prospère, et cela n’est pas sur le point de se produire de si tôt.