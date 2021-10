Les responsabilités professionnelles d’un opérateur de pont pour le ministère des Transports de Seattle incluent officiellement la promotion de l’équité, de la diversité et de la justice raciale et sociale, selon une récente liste d’emplois.

Si vous souhaitez être opérateur de pont pour le département des transports de Seattle, vous devez également «promouvoir l’équité, la diversité, la race et la justice sociale». Et éponger les sols. pic.twitter.com/QEf9dxmtjk – Katie Herzog (@kittypurrzog) 23 octobre 2021

L’opérateur du pont travaille régulièrement seul dans un espace confiné, selon la liste. Les autres responsabilités professionnelles comprennent le levage et l’abaissement des ponts mobiles, la réparation de l’équipement, l’enquête sur les accidents d’automobile ou de navire survenant sur le pont et l’exécution de tâches de garde.

Le Bureau de l’équité et de l’inclusion économique du ministère des Transports existe pour « consolider davantage [the DOT’s] engagement envers l’équité » et est responsable de « diriger la vision stratégique et le leadership dans la planification, la promotion et l’avancement de l’équité et de la diversité, et conduit SDOT à des améliorations mesurables ».

Seattle a toujours été l’une des grandes villes les plus blanches des États-Unis, mais elle devient rapidement plus diversifiée, selon le Seattle Times.

La ville de Seattle a organisé de nombreuses sessions de formation sur la diversité, dont au moins une a séparé les employés racialement et a demandé aux employés blancs de « défaire [their] propre blancheur]» en 2020.

Les écoles publiques de Seattle dispensent aux enseignants des formations sur la race et le privilège blanc qui, entre autres, enseignent aux enseignants blancs qu’ils sont privilégiés en raison de leur peau blanche et doivent « faire faillite [their] privilège en reconnaissance de [their] héritage volé », selon Christopher Rufo du Manhattan Institute.

Le ministère des Transports de Seattle n’a pas répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

