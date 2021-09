Les opérateurs de téléphonie mobile britanniques ont désormais tous rompu les promesses d’itinérance du Brexit

in

Les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile britanniques ont maintenant annoncé leur intention de réintroduire des frais d’itinérance pour les clients voyageant en Europe, à la suite du Brexit…

Normalement, lorsque vous voyagez en dehors de votre propre pays et que vous continuez à utiliser votre propre carte SIM, vous devrez payer des frais d’« itinérance » pour les appels, les SMS et les données. Dans certains cas, ces frais seront extrêmement élevés et dans d’autres, ils seront facturés à un taux journalier fixe.

Un accord entre les membres de l’Union européenne signifie que les citoyens de l’UE peuvent voyager librement entre les 27 pays membres sans encourir de frais d’itinérance. Les opérateurs de téléphonie mobile doivent continuer à facturer aux clients les mêmes tarifs que dans leur propre pays et à honorer les forfaits tout compris.

Le Brexit signifiait que cet accord ne s’appliquerait plus aux transporteurs britanniques. Cependant, les quatre principaux ont rapidement publié des déclarations assurant aux clients qu’ils n’avaient pas l’intention de réintroduire les frais d’itinérance en Europe.

Les opérateurs mobiles britanniques réintroduisent tous les frais d’itinérance

EE a été le premier à faire demi-tour, annonçant en juin qu’il commencerait à facturer aux clients 2 £ (2,77 $) par jour pour l’itinérance en Europe.

C’était le mois dernier, suivi de Vodafone, qui a également annoncé des plans pour des frais de 2 £ (2,77 $) par jour, bien qu’il ait offert des remises pour les forfaits de 8 et 15 jours.

O2 a désormais un tarif complexe, ce qui signifie que certains clients bénéficient de l’itinérance en standard, d’autres peuvent acheter des plans de recharge et d’autres sont facturés pour l’utilisation des données.

Cela fait de Three le seul opérateur britannique à ne pas imposer de frais d’itinérance en Europe, après avoir fait cette promesse en 2019.

on se rassure, quoi qu’il arrive, que nos frais d’itinérance ne changeront pas – Trois Royaume-Uni (@ThreeUK) 15 mars 2019

Money Saving Expert rapporte que Three a également rompu sa promesse.

La troisième consiste à commencer à facturer les nouveaux clients et à mettre à niveau les frais d’itinérance mensuels et les clients Sim uniquement de 2 £ par jour pour utiliser leur allocation mensuelle en Europe à partir du 23 mai 2022. […] Le remaniement de Three affecte tous les clients payants mensuels ou Sim uniquement qui souscrivent à une nouvelle offre Three ou renouvellent leur contrat le ou à partir du vendredi 1er octobre. Les utilisateurs payants ne sont pas concernés. Le fournisseur de téléphonie mobile ne propose aucun autre forfait d’itinérance qui permettrait aux clients d’éviter ou de réduire le coût de ces frais.

Il y a aussi une mauvaise nouvelle pour les clients habitués à l’itinérance hors d’Europe avec Three.

Three a également confirmé qu’il supprimerait également son service gratuit Go Roam en dehors de l’Europe à partir du 23 mai 2022. Dans le cadre de ce programme, vous pouvez utiliser votre allocation d’appels, de SMS et de données dans 71 destinations à travers le monde sans frais supplémentaires (jusqu’à des limites d’utilisation équitables). Ce changement aura également un impact sur les utilisateurs payants mensuels et sur Sim uniquement qui adhèrent ou mettent à niveau le ou à partir du 1er octobre 2021. Ces utilisateurs seront facturés 5 £/jour.

