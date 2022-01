Les opérateurs européens cherchent à bloquer la fonctionnalité iPhone Private Relay

L’une des nouvelles fonctionnalités majeures d’iCloud annoncées l’année dernière était Private Relay, qui configure de manière transparente un tunnel crypté de type VPN pour tout le trafic iPhone Safari. Private Relay est actuellement disponible en version bêta facultative dans iOS 15. Apple dit que cette fonctionnalité signifie que personne dans la chaîne – y compris Apple – ne sait qui vous êtes ou sur quel site Web vous naviguez.

Il semble que les transporteurs en Europe n’aiment pas trop cette idée. Via The Telegraph, des opérateurs tels que Vodafone, Telefonica et T-Mobile ont signé une lettre ouverte exprimant leur opposition au déploiement de la fonctionnalité.

La lettre indique que Private Relay empêche les réseaux et les serveurs d’accéder aux « données et métadonnées vitales du réseau » et aura « des conséquences importantes en termes de sape de la souveraineté numérique européenne ». Ils disent que cela aura également un impact sur « la capacité de l’opérateur à gérer efficacement les réseaux de télécommunications ».

On ne sait pas pourquoi les entreprises se prononcent contre Private Relay, alors que les services VPN généraux sont largement disponibles depuis des années et jouent en grande partie le même rôle. C’est peut-être parce que Private Relay est si facilement accessible qu’ils s’attendent à ce que beaucoup de gens l’utilisent ; la fonctionnalité est intégrée à iOS 15 et disponible pour tout client disposant d’un forfait iCloud payant.

Depuis la dernière version d’expédition, iOS 15.2, Private Relay est désactivé par défaut, mais Apple a signalé qu’il sera activé en standard une fois que Private Relay aura quitté la phase de test bêta.

Cyniquement, Private Relay et d’autres services VPN bloquent la capacité des opérateurs à vendre des fonctionnalités Internet en fonction de votre forfait téléphonique, comme la compression d’images ou la restriction du streaming vidéo HD à des niveaux plus coûteux.

Le Telegraph indique que les opérateurs de téléphonie mobile au Royaume-Uni ont également exprimé leurs préoccupations, notamment des plaintes auprès des régulateurs d’O2.

La disponibilité du relais privé est déjà limitée par la géographie. Conformément aux lois locales, Apple a déjà annoncé que Private Relay ne sera pas proposé en Chine, en Biélorussie, en Colombie, en Égypte, au Kazakhstan, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, au Turkménistan, en Ouganda et aux Philippines.

Les appareils gérés par l’entreprise peuvent également choisir de désactiver Private Relay pour leurs employés à l’aide de profils MDM.

