Les opérateurs indiens d’espace flexible ajouteront plus de 60 m² d’ici 2023 : étude

Selon Colliers, la location d’espaces flexibles a touché 12 MSF au cours de l’année 2019, dans les six premières villes métropolitaines, tirée par la demande des grandes entreprises. (Image représentative)

La pandémie de Covid-19 et les perturbations qui en ont résulté ont amélioré le potentiel de marché des opérateurs d’espaces flexibles alors que les entreprises explorent des baux flexibles et des modèles de travail hybrides. Une étude conjointe de Colliers et Odesq s’attend à ce que le stock de coworking en Inde dépasse 60 millions de pieds carrés (MSF) d’ici l’année civile (CY) 2023, grâce à la demande croissante des entreprises.

La demande d’espaces flexibles sera largement tirée par les sociétés de conseil, d’IT-BPM et de commerce électronique, qui établissent plusieurs bureaux satellites dans les banlieues des villes métropolitaines. Les métros restent un bastion pour les espaces flexibles, représentant environ 88% du stock total au troisième trimestre 2021, a révélé le rapport.

En Inde, les espaces flexibles se développent dans les villes métropolitaines depuis 2017. Selon Colliers, la location d’espaces flexibles a touché 12 MSF au cours de l’année 2019, dans les six premières villes métropolitaines, tirée par la demande des grandes entreprises. En 2020, avec la pandémie qui sévit, les opérateurs flex ont pris du recul en fermant des centres non rentables et en reportant les baux.

«Cependant, après une accalmie d’un an et demi, les opérateurs ont commencé à se développer depuis le troisième trimestre de 2021, tirés par la demande des entreprises. Alors que les occupants recherchent une flexibilité accrue dans leurs baux, nous avons plus de raisons de croire que la pandémie joue un rôle clé dans l’accélération de la croissance des espaces flexibles », ajoute le rapport.

Le Covid a également donné l’opportunité aux opérateurs d’ouvrir des centres dans les non-métros. L’espace flexible dans les emplacements hors métro connaît une croissance depuis le début de 2021, menée par les occupants qui établissent leurs bureaux de vente et régionaux.

Le PDG de Colliers (Inde), Ramesh Nair, a déclaré que dans un environnement économique volatil, les entreprises réévaluent leur économie de coûts et évaluent le passage à des plans de travail hybrides. La migration inverse vers les villes de niveau II, la croissance constante de nouvelles startups et la confiance accrue des occupants induite par les taux de vaccination ont contribué à l’amélioration globale.

Le PDG d’Odesq, Paras Arora, a souligné que Covid a souligné l’importance du temps de trajet, de la décentralisation de l’espace de travail et d’une approche hybride et productive de l’espace de travail. Le segment des espaces de bureau est désormais prêt pour l’avenir (hub-spoke et travail de n’importe où) et le nouveau récit est passé d’une option confinée à une utilisation à la demande et n’importe où. Au cours des 12 à 18 prochains mois, les entreprises de toutes tailles devraient réévaluer l’utilisation de leur bureau.

L’espace flexible fait également son apparition dans les villes non métropolitaines alors que les grandes entreprises évoluent vers une structure décentralisée, axée sur la flexibilité et la commodité des employés.

Le stock total de flex dans les villes non métropolitaines devrait atteindre 7,8 MSF d’ici 2023, soit une augmentation de 50 % par rapport aux niveaux actuels. Ahmedabad, Coimbatore, Indore, Jaipur, Kochi et Lucknow sont les six premières villes émergentes hors métro.

