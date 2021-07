Les opérateurs mobiles et fibre les plus appréciés des clients en Espagne, selon l’OCU | La technologie

in

Dans l’UCO, ils ont réalisé une étude pour connaître la satisfaction des clients avec leurs services téléphoniques et Internet.

La même chose se passe avec les compagnies de téléphone qu’avec les compagnies d’électricité ou d’assurance, il y a celles qui ont une très bonne image et aussi d’autres qui sont connues pour être problématiques, mais Demander aux clients est le meilleur moyen de savoir lesquels sont les plus recommandables. Ils ont fait de même à l’OCU avec leur dernière étude.

Sous le titre Satisfaction vis-à-vis des opérateurs téléphoniques, l’OCU a interrogé les clients sur différents services : téléphone fixe, mobile, internet, télévision payante… Les informations recueillies sont très intéressantes, notamment pour ceux qui songent à changer d’entreprise à l’avenir.

Aujourd’hui, nous n’avons plus le choix entre deux ou trois sociétés, ce que l’on voit dans les listings publiés qui sont généralement dirigés par des opérateurs qui Ils ne sont pas les plus importants du pays en termes de volume de marché.

Dans le rapport de l’OCU, différents services ont été sélectionnés et on peut observer quelles sont les entreprises les plus valorisées. Nous les partageons avec vous afin que vous puissiez prendre note si vous allez changer à tout moment.

Téléphonie mobile

Opérateur Global Satisfaction Pepephone84O281Simyo79Digi79Racctel + 79

Téléphonie fixe

Opérateur Global SatisfactionO281Racctel + 79Digi76Guuk76

Internet à la maison

Opérateur Global Satisfaction Simyo83Pepephone81O280Digi79Racctel + 78

Télévision payante

Opérateur Global Satisfaction CableWorld69 PTV Telecom67 Movistar TV67

On peut observer que les multinationales les plus importantes apparaissent à peine dans ces tableaux. Ce détail intéressera sûrement les consommateurs qui apprécient ou souhaitent découvrir ces opérateurs souvent méconnus du grand public.