Les opérateurs stimuleront les ventes d’iPhone 13, mais les offres ne dureront pas éternellement

La concurrence entre les opérateurs stimulera les ventes de l’iPhone 13 avec des accords agressifs, selon les commentateurs de l’industrie, mais les subventions pour l’iPhone prendront fin à un moment donné.

Les opérateurs ont joué un rôle important dans la stimulation de la demande d’iPhone, grâce à la lutte pour des parts de marché…

Les rapports du WSJ.

Les ventes d’iPhone sont en plein essor depuis qu’il a lancé l’année dernière des modèles dotés d’une capacité cellulaire 5G ultrarapide, stimulée en grande partie par les offres attrayantes des entreprises sans fil pour amener les clients à utiliser la nouvelle technologie.

Verizon, AT&T et T-Mobile ont mis en place d’énormes subventions au cours de l’année dernière pour fidéliser les clients et réduire le coût d’achat de nouveaux iPhones afin que les utilisateurs passent à leurs services 5G. […]

Les opérateurs ont plus que doublé leurs dépenses incitatives au cours des trois derniers trimestres par rapport à l’année précédente, selon les estimations de BayStreet Research, qui suit les ventes d’appareils. Le client moyen a vu un avantage d’environ 200 $, contre environ 100 $ un an plus tôt, selon les estimations des données du cabinet de conseil.

Les offres annoncées comportaient des chiffres impressionnants, notamment l’offre à certains clients d’appareils flambant neufs sans acompte ou de petits paiements mensuels étalés sur plusieurs mois. Récemment, AT&T offrait jusqu’à 700 $ de crédits pour les transactions sur un nouvel iPhone Pro qui coûterait alors 8,31 $ par mois pendant trois ans. […]

Alors qu’Apple se prépare à présenter mardi une nouvelle génération d’iPhones compatibles 5G, une grande question est de savoir combien de temps cette lutte coûteuse entre les opérateurs pour les clients continuera à propulser les ventes d’iPhone.