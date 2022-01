Les opérateurs télécom cherchent à réduire de plus de 90 % le prix du spectre 5G

Selon les commentaires soumis à la Telecom Regulatory Authority of India (Trai), Vodafone Idea a déclaré que le prix de réserve pour la bande 3 300-3 670 MHz devrait être réduit de près de 90 % de la base d’évaluation précédente.

Les opérateurs télécoms ont demandé à Trai que le prix de réserve du spectre 5G soit réduit de plus de 90 % pour la prochaine enchère, sans paiement initial et avec un moratoire de 5 à 6 ans. La quantité de spectre peut être récupérée sur 24 ans après la période de moratoire. Selon les commentaires soumis à l’Autorité de régulation des télécommunications de l’Inde (Trai), Vodafone Idea a déclaré que le prix de réserve pour la bande 3 300-3 670 MHz devrait être réduit de presque 90% de la base d’évaluation précédente lorsque le prix de réserve de Rs 492 crore/Mhz pour le spectre pan-indien était recommandé. Pour la bande mmWave (24,25 GHz à 28,5 GHz), le prix ne doit pas dépasser 1 % du prix pour 3 300-3 670 Mhz sur une base par Mhz.

Reliance Jio, dans sa soumission, a déclaré que le prix de réserve du spectre à mi-bande devrait être réduit d’environ 95 % pour un bloc pan-indien de 100 Mhz et que le prix de réserve des bandes mmWave devrait être maintenu à 1/100e de la bande médiane, et celui du spectre en bande V et en bande E devrait être maintenu à 50% de mmWave, compte tenu du faible ARPU (revenu moyen par utilisateur), du pouvoir d’achat en Inde et des références internationales. Bharti Airtel a également déclaré que les prix du spectre devraient au mieux être nominaux et donc ne pas dépasser 10 % des prix recommandés plus tôt en 2018.

Les opérateurs ont souligné que les méthodes d’évaluation passées de Trai (et les hypothèses qu’elles contiennent) doivent être revues compte tenu des réalités modifiées du marché, notamment la santé de l’industrie et la capacité de génération de revenus. « Ses approches antérieures comme l’indexation des prix passés, la méthode des coûts évités ne sont pas pertinentes en raison de la dynamique changeante de l’ère 5G. Il ne suffit plus d’augmenter la capacité supplémentaire pour le même trafic et d’éviter les coûts », a déclaré Bharti Airtel.

En outre, les expériences internationales suggèrent que les revenus supplémentaires de la 5G ont été négligeables et incapables de récupérer son coût supplémentaire. Concernant les conditions de paiement, Bharti Airtel et Vodafone Idea ont suggéré aucun paiement initial avec un moratoire de six ans tandis que Reliance Jio a proposé un Paiement initial de 10 % requis pour garantir l’engagement des opérateurs télécoms, suivi d’un moratoire de cinq ans sur les paiements. Alors que Vodafone a suggéré 20 versements annuels après la période de moratoire avec un taux d’intérêt au taux de repo RBI, Jio a demandé 25 versements après la période de moratoire avec des intérêts au taux de repo RBI.

Bharti Airtel veut 24 versements après le moratoire sans intérêt. Concernant les plafonds de spectre, Airtel a proposé que le plafond de 50 % dans la bande sub-GHz soit réduit à 35 % tandis que le plafond global de 35 % devrait être maintenu. Reliance Jio a fait valoir que dans un marché effectivement à trois joueurs, le plafond de 35 % n’est pas adapté à la promotion de la concurrence car cela peut conduire à une allocation quasi administrative dans certaines bandes prisées, il devrait donc être de 50 %.

En 2018, Trai avait recommandé un prix de réserve de Rs 492 crore par Mhz pour la bande 3 300-3 600 MHz. Le prix signifiait que pour un bloc minimum pan indien de 20 Mhz, les opérateurs devraient débourser 9 840 crores de roupies, ce qui était considéré comme élevé. Comme les opérateurs de télécommunications ont besoin d’environ 100 Mhz pour offrir des services 5G pan-indiens, ce prix signifie qu’ils devraient débourser 49 200 crores de roupies.

