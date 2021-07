Les opérateurs télécoms annonceront un premier trimestre en demi-teinte sur les problèmes de pandémie

in

“Nous nous attendons à ce que 1QFY22 soit impacté par la deuxième vague de Covid-19, ce qui modérerait le rythme d’acquisition de clients”, ont déclaré les analystes du Credit Suisse dans une note.

La faiblesse des ventes de smartphones en raison des blocages provoqués par Covid-19, la modération des ajouts de nouveaux abonnés et les recharges gratuites déployées par les entreprises pour les clients bas de gamme devraient maintenir les performances des opérateurs de télécommunications indiens en sourdine pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021.

Selon les analystes de JM Financial, l’impact le plus grave de la deuxième vague devrait être observé sur l’utilisation des données, qui pourrait connaître une possible baisse séquentielle. “Nous restons prudents face à une éventuelle baisse séquentielle des métriques d’utilisation, car la deuxième vague de Covid en Inde a eu un impact sur la catégorie des professionnels / revenus moyens, qui génèrent l’essentiel de l’utilisation des données”, ont-ils déclaré.

Impactée par une fréquence de recharge plus faible et des avantages gratuits pour un segment d’utilisateurs, la croissance moyenne du revenu par utilisateur (Arpu) devrait rester stable à légèrement inférieure sur une base séquentielle pour les trois opérateurs répertoriés – Bharti Airtel, Reliance Jio et Vodafone Idea (VIL).

Bharti Airtel devrait rapporter un Arpu de l’ordre de Rs 146 à 148, avec une augmentation de 1,8% d’un trimestre à l’autre. Cependant, selon l’IIFL, l’Arpu de Bharti pourrait baisser beaucoup plus à environ Rs 140, affecté négativement par le ralentissement du cycle de mise à niveau 2G vers 4G en raison de la baisse des livraisons de smartphones. Vodafone Idea devrait rapporter un Arpu de l’ordre de 104 à 106 Rs au premier trimestre de l’exercice 22, soit une baisse de 1 à 3 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice21. Reliance Jio, selon les analystes, verra une augmentation qoq de l’Arpu à Rs 139-140 par rapport à Rs 137 au trimestre précédent. Cependant, l’IIFL et Emkay Research estiment que l’Arpu de Jio baissera de 1 à 2,3 % séquentiellement.

Avec l’impact de la dure deuxième vague de Covid-19 ressentie sur les livraisons de smartphones et les ajouts de nouveaux abonnés, et les avantages distribués aux consommateurs bas de gamme, les revenus des fournisseurs de services sans fil resteront faibles au premier trimestre de l’exercice 22. « Les opérateurs de télécommunications ont étendu les avantages aux abonnés à faible revenu… cela aurait un impact sur la croissance des revenus du trimestre d’environ 1,5 %/2 %/3% pour JIO/Bharti India mobile/Vi (VIL), bien qu’une journée supplémentaire au premier trimestre fournirait près de 1,1 % de vent arrière », ont déclaré les analystes d’IIFL Securities. Bharti et VIL ont quantifié les avantages à Rs 270 crore et Rs 290 crore, respectivement, tandis que Jio est estimé avoir pris un coup de Rs 250 crore au cours du trimestre.

Chez Bharti, le rythme des gains de parts de marché devrait se modérer, avec des ajouts nets de 3 millions au 1TFY22 après trois trimestres successifs d’environ 14 millions d’ajouts nets, ont écrit les analystes du Credit Suisse. Au contraire, la perte d’abonnés pour VIL devrait augmenter à 3,5 millions au cours du trimestre clos en juin après avoir montré des signes de modération au cours des deux derniers trimestres avec une perte d’environ 2 millions d’abonnés.

Jio, cependant, maintiendra sa dynamique d’abonnés au cours du premier trimestre et devrait avoir 15 millions d’ajouts nets malgré les blocages qui ralentissent les ajouts nets de l’industrie. “Nous nous attendons à ce qu’une plus grande proportion de ces abonnés soient des utilisateurs de téléphones mobiles”, ont déclaré les analystes de BofA Securities.

L’Ebitda de Bharti (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) devrait n’augmenter que de 2% en glissement trimestriel à Rs 12 600 crore. Le bénéfice net est estimé à Rs 260 crore, qui sera affecté par l’amortissement et les frais d’intérêt pour le spectre acheté aux enchères de mars 2021 d’une valeur de Rs 18 700 crore, selon les analystes d’ICICI Securities.

VIL devrait connaître une forte baisse de l’Ebitda d’environ 10,2% en glissement trimestriel à Rs 4 000 crore, car le trimestre précédent avait enregistré un gain ponctuel de Rs 450 crore dans le coût du réseau. Cependant, la société de télécommunications stressée devrait réduire ses pertes séquentiellement à Rs 6 500 crore contre Rs 7 023 crore au T4FY21.

L’Ebitda de Jio augmentera de 4,2% en glissement trimestriel à Rs 8 600 crore avec une marge Ebitda supplémentaire à 53%. Cependant, comme Bharti, Jio devrait également ressentir l’impact de l’amortissement et des frais d’intérêt sur le spectre de Rs 57 100 crore acheté lors des enchères de mars, ce qui devrait entraîner une baisse de 6% en glissement trimestriel du bénéfice net à Rs 3 200 crore.

