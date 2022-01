Les opérateurs télécoms mécontents du DoT pour avoir été exclus des groupes de travail 6G

Le 30 décembre, le DoT avait constitué six groupes de travail dans le cadre du groupe d’innovation technologique sur la 6G pour travailler sur différents aspects de la technologie.

Les opérateurs de télécommunications sont mécontents du département des télécommunications (DoT) de ne pas être inclus dans certains des groupes de travail clés sur la 6G, constitués pour entreprendre la recherche et le développement, la pré-normalisation et la préparation au marché des dernières technologies de télécommunications. Le 30 décembre, le DoT avait constitué six groupes de travail dans le cadre du groupe d’innovation technologique sur la 6G pour travailler sur différents aspects de la technologie.

Alors que trois groupes de travail sont dirigés par des professeurs de l’IIT, l’un est présidé par Member Technology (DoT, un autre par le président du TSDSI et un par le professeur IISc Bangalore. Les différents groupes ont des membres du monde universitaire, des fabricants d’équipements, des sociétés de logiciels et de matériel informatique, mais aucun un représentant de tout opérateur de télécommunications a été inclus dans l’un des six groupes. Les groupes ont cependant inclus un représentant de la Cellular Operators Association of India (COAI), une association d’opérateurs de télécommunications.

Selon un dirigeant d’une industrie des télécommunications, y compris un représentant du COAI ne suffit pas, car sur certaines questions, les opérateurs de télécommunications souhaitent offrir des commentaires individuels. Par exemple, le groupe de travail sur les réseaux multiplateformes de nouvelle génération, présidé par le professeur de l’IIT Madras Bhaskar Ramamurthi, travaillera sur le développement d’éléments de réseau sur des réseaux multiplateformes ainsi que sur les communications par drones et la superposition de satellites LEO (orbite terrestre basse), etc.

Le groupe de travail sur la politique du spectre, dirigé par le professeur de l’IIT Kanpur, recommandera des options sur l’utilisation secondaire du spectre, envisagera de nouveaux modèles de propriété et de partage du spectre permettant une allocation flexible du spectre et envisagera l’intégration de solutions de couverture émergentes telles que les satellites, les drones, les véhicules aériens sans pilote, etc. leurs besoins en spectre. Sur certaines de ces questions, l’industrie des télécommunications est divisée et le représentant du COAI peut ne pas être en mesure de présenter les points de vue de tous. Dans de tels cas, les opérateurs aiment soumettre leurs points de vue individuellement.

En outre, les opérateurs de télécommunications estiment qu’ils sont les principales parties prenantes en matière de technologie des télécommunications et devraient être inclus dans tout groupe qui travaillera sur la 6G. Plus tôt également, le DoT n’avait pas invité les opérateurs de télécommunications lors du processus de consultation sur l’élaboration de la politique du spectre pour le prochain 10 ans alors que des entreprises technologiques comme Google, Facebook, Apple, etc., étaient à bord.

Plus tard, bien que les opérateurs de télécommunications aient soumis leur point de vue. La principale préoccupation des opérateurs de télécommunications concerne le spectre, car ils estiment que s’il est accordé par voie administrative ou sans licence, les entreprises technologiques offriraient des services de communication, modifiant ainsi les règles du jeu équitables.

