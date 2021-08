Les opérateurs télécoms ont perdu la bataille de la 4G – et pourraient perdre la guerre de la 5G

Au cours des derniers mois ici à Argent intelligent, j’ai examiné de près une tendance particulièrement anormalement puissante et j’ai mis en évidence des façons spécifiques d’y investir.

Source : Fit Ztudio / Shutterstock.com

Cette mégatendance n’en est qu’à ses débuts, ce qui signifie qu’elle offre encore des opportunités d’investissement à un stade précoce. Cela dit, certaines des meilleures opportunités ont déjà quitté la station… et la plupart des autres ne seront pas loin derrière.

La mégatendance qui a retenu mon attention est le déploiement mondial de la 5G.

Chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que le déploiement de la 5G passe d’un filet à un torrent… et commence à générer une croissance des bénéfices pour les entreprises bien positionnées.

Sur la base d’estimations récentes provenant de sources industrielles, les réseaux 5G généreront 56 000 milliards de dollars d’activité de vente mondiale d’ici 2050. Par exemple :

L’intelligence artificielle est en passe de débloquer plus de 30 000 milliards de dollars de nouveaux revenus. L’Internet des objets va ajouter 19 000 milliards de dollars à l’économie. Et les voitures sans conducteur devraient ajouter 7 000 milliards de dollars.

Vous avez eu l’idée. En règle générale, une industrie mesure son potentiel de croissance en milliards de dollars, et non en milliers de milliards.

Et je peux vous assurer que ces nouvelles technologies ne produiront pas leurs dizaines de milliards de dollars de croissance économique dans le vide. Quelqu’un sera là pour récupérer. En fait, certaines des entreprises que j’ai recommandées commencent déjà à collectionner.

Aujourd’hui, jetons un coup d’œil à l’un d’entre eux.

Mais d’abord, examinons quelques entreprises qui pourraient prendre du retard en raison de la révolution 5G…

Un choc des cultures

Vous remarquerez qu’aucune des entreprises que je vous ai présentées ici n’est une entreprise de télécommunications traditionnelle, comme AT&T Inc. (NYSE :T), Verizon Communications Inc. (NYSE :VZ), ou alors SK Telecom Co. (NYSE :SKM), qui exploitera les réseaux 5G.

Pour cela, repensez à il y a une dizaine d’années, lorsque les réseaux 4G se déployaient.

Comme la 5G le fera dans un avenir proche, la 4G a permis des technologies extrêmement innovantes… et a généré d’énormes profits.

Mais les opérateurs de télécommunications n’ont presque rien eu de tout cela. Pour eux, la 4G était un coût, pas un centre de profit.

Comme Bloomberg l’a dit dans un article du début de la semaine :

Les opérateurs de téléphonie mobile ont investi des milliards de dollars dans les réseaux 4G à haut débit pour voir des géants de la technologie tels que Apple Inc., Facebook Inc. et Google repartir avec la plupart des bénéfices générés par les médias sociaux.

Selon cet article de Bloomberg, les opérateurs de téléphonie mobile investissent à nouveau plus de milliards dans la 5G. Mais cette fois, ils espèrent s’imposer – et ils parient sur un « concept futuriste » qui me semble un peu risible.

Les entreprises de télécommunications cherchent à créer une plate-forme basée sur le métaverse, une idée qui a inspiré Ready Player One et les jeux en ligne par des chouchous du marché tels que Roblox Corp. Les premiers exemples incluent des casques ou des lunettes de réalité virtuelle et augmentée qui offrent des expériences immersives. Les versions avancées – encore des années en attendant des vitesses de données sans fil ultra-rapides – combinent plusieurs technologies comme les hologrammes pour donner vie à Internet : des avatars 3D de personnes travaillant, interagissant et se relaxant dans des répliques numériques de bureaux, d’usines et de lieux de loisirs.

Reconnaissant le potentiel commercial, les opérateurs télécoms… se lancent dans la mêlée – aux côtés des développeurs de jeux en ligne – pour créer une « killer app » qui pourrait ressembler à un mélange des médias sociaux et du commerce électronique d’aujourd’hui, mais sous stéroïdes. Les opérateurs pourraient gagner un tiers de plus de revenus, atteignant potentiellement 712 milliards de dollars d’ici 2030, s’ils introduisent de telles applications 5G innovantes en plus de la simple pose de tuyaux.

Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais cela ressemble à de bonnes idées – et peut-être de véritables générateurs d’argent – ​​pour un développeur de jeux vidéo… ou un studio hollywoodien… ou une entreprise de médias sociaux ou de commerce électronique.

Si nous avons appris quelque chose ces dernières années, c’est que les opérateurs télécoms ne font pas de grandes entreprises médiatiques.

Considérez le récent dénouement par AT&T de son acquisition de WarnerMedia en fusionnant les actifs avec Découverte Communications Inc. (NASDAQ :DISCA). De même, Verizon s’est récemment débarrassé de ses divisions HuffPost et Yahoo/AOL, et T Mobile (NASDAQ :TMUS) a arrêté son service de streaming TVision.

Après tout, malgré la proximité des réseaux mobiles et du câble avec le monde des médias, les telcos restent essentiellement des services publics. Les cultures sont trop différentes.

Comme Bloomberg l’a noté, les entreprises technologiques comme Apple Inc. (NASDAQ :AAPL), Facebook Inc. (NASDAQ :FB), et Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) – et j’ajouterais Netflix Inc. (NASDAQ :NFLX) et Amazon.com Inc. (NASDAQ :AMZN) à cette liste, entre autres, est reparti avec la part du lion des bénéfices de la 4G.

Pas les télécoms.

Maintenant, il est trop tôt pour prédire le prochain Facebook ou le prochain Netflix – quelles entreprises bénéficieront le plus de la 5G une fois qu’elle sera opérationnelle.

Mais cette opportunité n’en est qu’à ses balbutiements, ce qui signifie que nous pouvons profiter des entreprises qui construisent les réseaux 5G en ce moment.

Je parle des entreprises qui « ouvrent la voie » pour la prochaine grande amélioration des infrastructures de télécommunications en Amérique…

Accrochez-vous à un tour de 56 000 milliards de dollars

Plus précisément, je pense à un jeu peu connu sur le prochain boom de la technologie 5G, qui pourrait générer 56 000 milliards de dollars d’activité de vente mondiale d’ici 2050.

C’est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseaux hyperfréquences qui permettent aux réseaux de communication de gérer des flux de données multigigabits.

Plus précisément, il fournit des équipements que les « liaisons terrestres » sans fil haut débit utilisent pour transmettre de gros volumes de données à des nœuds plus centralisés pour le traitement et le routage, ainsi que le matériel de commutation modulaire dont ces nœuds ont besoin.

En d’autres termes, il fournit exactement ce dont les réseaux 5G ont besoin pour transmettre et acheminer rapidement de grandes quantités de données.

Dans ce boom de la 5G, cette entreprise a ajouté 50 nouveaux clients au cours des 12 derniers mois. Et en termes de dollars, le carnet de commandes de l’entreprise a gonflé à plus de 25 %.

Ces nouveaux contrats devraient contribuer à alimenter la croissance continue des bénéfices, à l’image de ce que la société a réalisé au cours des derniers trimestres.

Je suis d’accord avec cette évaluation. Préparez-vous à être surpris par cette entreprise.

L’ère de la 5G est là, et c’est l’une des entreprises qui en tirera profit.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette opportunité et les stratégies qui peuvent vous préparer à affronter la révolution 5G, rejoignez-moi pour le Sommet Tech Supercycle, mon dernier grand événement GRATUIT, avec le légendaire investisseur Louis Navellier.

Vérifiez-le en allant ici.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélectionneur d'actions primé avec de nombreux appels « 10-bagger » – sur les bons marchés ET les mauvais.