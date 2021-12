Les opérateurs téléphoniques cesseront de passer des appels professionnels à l’heure de la sieste

30/12/2021 à 12h34 CET

le code de conduite convenu par MásMóvil, Orange, Telefónica et Vodafone, les quatre opérateurs téléphoniques avec la plus grande part de marché en Espagne, entrera en vigueur ce 1er janvier avec des mesures telles que l’interdiction d’appeler entre 15h00 et 16h00 ou le week-end.

Le nouveau code empêchera également les appels commerciaux avant 9h et après 21h00 et augmentera les garanties pour éviter tout contact avec les clients inscrits sur la « Liste Robinson ».

Cet accord renouvelle ainsi le premier pacte entre opérateurs Il a été atteint en 2010. Dans un premier mandat, Euskaltel a été inclus, mais il a été intégré à MásMóvil au cours du processus. Aucun autre opérateur n’a adhéré à ces mois de période de transition.

Pour contrôler que l’accord est respecté, les parties maintiendront un réunion semestrielle dans lequel la porte est ouverte pour que le contenu soit mis à jour et adapté.

Mesures incluses

Parmi les nouvelles mesures figure le contrôle par le biais d’audits des actions des distributeurs et autres plateformes d’émission d’appels qui utilisent moyens trompeurs, frauduleux ou, en général, déloyaux pour la compétition.

Le contrôle sera également accru afin que les données ou les réponses des consommateurs interprétables comme une acceptation de changer d’opérateur ne puissent être obtenues, ainsi que pour obtenir du consommateur tout autre comportement impliquant un dépense financière.

En termes d’appels, les opérateurs ne peuvent appeler que un maximum de trois fois à un client pendant un mois et, en cas de rejet de l’offre, ils seront obligés d’attendre trois mois avant d’en faire une nouvelle.

Les opérateurs veilleront à ce que le télévendeur qui passe l’appel puisse fournir à l’utilisateur un numéro de téléphone à obtenir des informations sur tout autre produit ou effectuer toute autre gestion commerciale ou réclamation.

De même, l’utilisateur doit toujours connaître le numéro à partir duquel il appelle, la marque commerciale qui le contacte, le motif exclusivement commercial de l’appel et la base de données d’où est extrait son nom, ainsi que celui du centre d’appels.

Les entreprises se sont également engagées, selon le texte initial, à mettre en œuvre entre elles un procédure commune agile règlement des réclamations des clients qui auraient été victimes de pratiques commerciales contraires au Code.

Les entreprises, en outre, collaboreront entre elles pour informer et, si nécessaire, signaler aux organes compétents l’existence de faits vérifiables qui pourraient résulter frauduleux ou nuisible pour les clients.

De plus, les entreprises annuleront les services qui ont été contractés en actions qui violent ce code Sous réserve qu’une facture maximale ait été votée et en veillant à ce qu’elle n’entraîne pas de pénalités financières ou de perte de connectivité pour l’utilisateur.