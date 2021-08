Les opérations aériennes américaines à Kaboul sont temporairement suspendues alors que les reçus de Trump arrivent de 2019 et 2020. ⋆ .

Nettoyer à nouveau les erreurs d’administration du GOP. à l’instar de Nixon au Vietnam, un retrait mal mené qui a laissé l’administration suivante dans un chaos qui n’est pas sans rappeler la tentative de coup d’État de janvier. Trump a rendu l’Afghanistan à son état d’avant le 11 septembre en libérant des combattants talibans et en facilitant le retour du nouveau chef taliban d’Afghanistan.

Lundi, Business Insider a rapporté que le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, avait imputé la responsabilité de la résurgence des talibans en Afghanistan sur les épaules de l’ancien président Donald Trump.

“Les dés ont été jetés lorsque l’accord a été conclu par Donald Trump, si vous voulez mon observation”, a déclaré Wallace sur BBC Breakfast. “Le président Biden a hérité d’un élan, un élan qui avait été donné aux talibans parce qu’ils pensaient qu’ils avaient maintenant gagné, il avait également hérité d’un élan de retrait des troupes de la communauté internationale, les États-Unis.”

… les experts ont noté que Trump a accéléré la crise actuelle en concluant un accord généreux avec les talibans, en proposant une réunion à Camp David avec les dirigeants talibans tout en excluant le gouvernement afghan de l’époque du processus, et en libérant un certain nombre de prisonniers talibans, dont le mollah Abdul Baradar, l’actuel leader autoproclamé.

Trump a libéré 5 000 combattants talibans et poussé la chute de l’Afghanistan sous le mandat de Biden

Le chef des talibans Baradar était en prison après que nous l’avons capturé en 2010. Trump l’a libéré en 2018. En 2020, Trump a négocié avec lui, au lieu du gouvernement afghan.

Le secrétaire d’État Michael R. Pompeo a rencontré aujourd’hui le député politique et chef du bureau politique des talibans, le mollah Beradar, et des membres de l’équipe de négociation des talibans à Doha, au Qatar, à l’occasion historique du début des négociations de paix. Le secrétaire Pompeo a exhorté les talibans à saisir cette opportunité pour forger un règlement politique et parvenir à un cessez-le-feu global et permanent. Il s’est félicité du leadership afghan et de l’appropriation de l’effort visant à mettre fin à 40 ans de guerre et à garantir que l’Afghanistan ne constitue pas une menace pour les États-Unis ou leurs alliés.

Par l’ambassade américaine à Kaboul | 12 septembre 2020

“La relation que j’ai avec le mollah est vraiment bonne” – ancien gars

En vertu de cet accord, les États-Unis organiseraient la libération de 5 000 prisonniers en échange de pourparlers de cessez-le-feu entre le gouvernement taliban et l’engagement de ne pas faciliter le terrorisme à l’étranger. – Adam Weinstein (@AdamWeinstein) 16 août 2021

Le GOP supprime une page faisant l’éloge de l’accord de paix «historique» de Donald Trump avec les talibans

(2019) WASHINGTON – Le président Donald Trump a déclaré samedi qu’il avait annulé une réunion secrète du week-end à Camp David avec les dirigeants talibans et afghans après un attentat à la bombe la semaine dernière à Kaboul qui a tué 12 personnes, dont un soldat américain, et a annulé les négociations de paix avec le groupe d’insurgés.

À l’insu de presque tout le monde, les principaux dirigeants talibans et, séparément, le président de l’Afghanistan, allaient me rencontrer en secret à Camp David dimanche. Ils venaient aux États-Unis ce soir. Malheureusement, afin de créer un faux effet de levier, ils ont admis avoir .. – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 septembre 2019

Le tweet de Trump était surprenant car cela signifierait que le président était prêt à accueillir des membres des talibans lors de la retraite présidentielle dans le Maryland quelques jours seulement avant l’anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Plus de 2 400 soldats américains ont été tués depuis que les États-Unis ont envahi l’Afghanistan pour s’en prendre aux talibans, qui hébergeaient les dirigeants d’al-Qaida responsables du 11 septembre.

L’annulation des pourparlers va également à l’encontre de l’engagement de Trump de retirer les 13 000 à 14 000 soldats américains restants d’Afghanistan et de fermer l’implication américaine dans le conflit qui se rapproche de 18 ans.

Les temps sont différents, mais comme quelqu’un l’a noté hier, l’histoire ne blâme généralement pas Gerald Ford pour la chute de Saigon, qui était en partie le résultat de vingt ans d’ineptie politique américaine. https://t.co/TYFIQiVVVk – Gary Legum (@GaryLegum) 16 août 2021

Il ne fait aucun doute que la rapidité étonnante de la victoire des talibans donnera un formidable coup de pouce aux extrémistes islamistes du monde entier – qu’il s’agisse d’Al-Qaida, de l’État islamique, des combattants au Mozambique ou en Syrie, ou des fanboys djihadistes dans des studios à Birmingham ou à Manille.

La semaine dernière, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré à Sky, interrogé sur l’Afghanistan, qu’il était “absolument inquiet que les États défaillants soient des terrains fertiles pour ce type de personnes” et qu'”al-Qaida revienne probablement”.

Wallace avait raison de s’inquiéter des États défaillants – les attentats du 11 septembre 2001 ont été planifiés et préparés par al-Qaida en Afghanistan lorsqu’elle était dirigée par les talibans – mais il avait tort de dire que le groupe faisait une sorte de retour. Al-Qaida est déjà là.

Le mois dernier, l’ONU a publié une évaluation basée sur des renseignements reçus des États membres indiquant qu’al-Qaida « est présent dans au moins 15 provinces afghanes », et qu’al-Qaida dans le sous-continent indien, une filiale du groupe, « opère sous Protection des talibans des provinces de Kandahar, Helmand et Nimruz. Les médias d’Al-Qaida célèbrent les opérations apparemment fréquentes de ses combattants en Afghanistan.

« Il ne fait aucun doute que la victoire des talibans donnera un formidable coup de pouce aux extrémistes islamistes du monde entier… mais comment cela va-t-il se jouer entre al-Qaida et les talibans ? mon analyse ici :https://t.co/d8gw2lwmuU – Jason Burke (@burke_jason) 16 août 2021

Avec la chute de l’Afghanistan, nous devons considérer comment le processus de l’Empire américain a été relégué au second plan de nos vies, et comment cela a à la fois favorisé le fascisme au niveau national et assuré que nous vivons dans un monde où la réalité a été détruite. 1/https://t.co/tsNL1IgxJR – Jared Yates Sexton (@JYSexton) 16 août 2021

Les images de Kaboul ont été déchirantes et terrifiantes, mais je ne peux m’empêcher de penser que ce reportage va se transformer en un football politique et que le sens de celui-ci, les retombées réelles de l’Empire américain, vont être complètement négligé et ignoré.

2/



La vérité est que l’empire est une sale affaire et que les dommages collatéraux sont TOUJOURS des vies humaines.

Les Américains ne veulent pas regarder en face ce que leur empire a fait, ce qui a rendu leur vie possible. Nous observons les retombées, mais nous nous détournerons probablement encore une fois.

3/



La guerre en Afghanistan a captivé la nation pendant une brève période, mais est rapidement passée au second plan avec l’Irak et le bourdonnement constant des pertes et des revers.

L’une des caractéristiques de l’empire, après tout, est qu’il finit par se fondre dans la vie de tous les jours.

4/



Rien de tout cela n’est accidentel. Le bilan humain de l’empire est volontairement obscurci et minimisé.

La poursuite des ressources et du pouvoir est ce qui compte, pas ce qui arrive à l’individu, quel que soit le nombre de millions de personnes tuées, blessées ou déplacées.

5/



Les crimes de guerre commis, la torture, l’abandon de tout principe épousé, tout cela est nécessaire dans la poursuite de l’empire.

Le but est ce qui est important, pas comment vous y arrivez, et par nécessité, l’empire doit se détourner des horreurs horribles.

6/



Dans l’histoire de la chute de l’empire américain, George W. Bush disant aux Américains qu’ils devaient faire des emplettes pour soutenir la guerre restera un tournant.

Nous avons été retirés de la guerre, de l’empire, pour ne faire aucun sacrifice. C’est devenu une partie de notre culture.

7/



Ce n’est pas une coïncidence si la poursuite de l’empire s’est accompagnée d’un moment symbolique et vide après l’autre. Des déclarations de « victoire » alors même que les ravages de l’empire continuaient.

Nous sommes tombés dans le spectacle total, des illusions de réalité qui n’avaient rien à voir avec les conditions matérielles.

8/



Il y a eu plusieurs tragédies le 11 septembre. Les innocents qui sont morts. Le traumatisme. Mais aussi l’occasion manquée de nous examiner nous-mêmes, de considérer qui nous sommes, ce que nous croyons *réellement* et comment nous devrions vivre et fonctionner.

Cet échec a coûté tant de vies et bien plus encore.

9/



Ce n’est pas un hasard si notre militarisme est revenu au pays, ou que l’autoritarisme et le fascisme prospèrent en Amérique.

C’est ce que fait l’empire. Il inflige de la douleur à l’étranger et il la ramène à la maison. Nous vivons maintenant dans les conséquences de ce fait.

dix/



Parce que les riches et les puissants ont vu une opportunité d’acquérir du pouvoir, des ressources et une emprise en Afghanistan et en Irak, et ne se souciaient pas de ce qu’il fallait pour les obtenir, nous nageons actuellement dans une inondation autoritaire et fasciste.

Il y a des conséquences à ces choses. Échos.

11/



Et aucune conversation sur les guerres éternelles et l’empire américain n’est complète sans regarder comment cela a détruit la réalité, créé une société de spectacle décrépite qui a donné naissance au trumpisme et à ce moment paranoïaque, cruel et vicieux dans lequel nous vivons maintenant.

12/



Alors même que l’Afghanistan tombe, Trump, qui a signé l’accord qui l’a rendu possible, s’est déjà lavé les mains, renversant le cours, car dans l’empire la vérité n’a pas d’importance, la réalité encore moins.

C’est tout ce que le moment exige. La vérité et la réalité sont fongibles.

13/

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.