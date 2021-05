Les opérations de Coal India ralentissent alors que les employés testent le Covid-19 positif

La société a produit environ 42 tonnes de charbon en avril et la suppression de la charge à 116 millions de mètres cubes a atteint 94% de l’objectif du mois.

Avec la deuxième vague de Covid-19 affectant plus de 5 400 employés de Coal India (CIL) et leurs quartiers, y compris les travailleurs contractuels des filiales, les opérations ont ralenti. Cependant, les prélèvements en avril ont augmenté grâce à un stock de plus de 99 millions de tonnes.

La société a déjà mis en place plus de 3 000 lits Covid-19, dont la plupart sont compatibles avec l’oxygène, et prévoit d’en ajouter 900, dont 60 seront des lits de soins intensifs. Plus de 1 800 bouteilles d’oxygène et 200 ventilateurs sont prêts. Pas moins de 77 000 employés, leurs pupilles et les travailleurs contractuels ont été vaccinés jusqu’au 2 mai lors d’une campagne interne.

Les prélèvements de charbon ont été de 54,1 millions de tonnes en avril, soit 15 tonnes de plus qu’en mars. Le secteur de l’électricité a soulevé plus de 78% ou 42,4 MT de ce montant, et le secteur non électrique a soulevé le reste.

Le prélèvement aurait pu être encore plus élevé, mais la plupart des employés concernés sont impliqués dans les opérations de sortie et de prélèvement, et le chargement à partir de laveries privées, de hangars de marchandises et de transport par mode routier en a pris un coup, a déclaré un cadre du CIL. «Néanmoins, une augmentation des prélèvements de 15 MT en un mois est un signal de reprise de la demande. Mais il serait anormal de comparer le prélèvement d’avril de cette année avec le prélèvement d’avril de l’année dernière, qui s’est déroulé de manière totalement verrouillée », a-t-il déclaré.

Les prélèvements en avril de l’exercice 22 ont augmenté de 38,4% par rapport au même mois de l’exercice précédent. Le maintien de la demande reste un enjeu clé pour CIL pour réduire les stocks de charbon. Il a réduit ses stocks de charbon de 12,2 MT en avril après avoir entamé le nouvel exercice avec un stock record de 99,3 MT. La société a produit environ 42 tonnes de charbon en avril et la suppression de la charge à 116 millions de mètres cubes a atteint 94% de l’objectif du mois.

