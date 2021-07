Les opérations du métro de Bengaluru sur la ligne violette prolongée devraient commencer d’ici août ; détails

L’itinéraire prolongé de 7,53 km devrait profiter quotidiennement à 75 000 navetteurs.

Mise à jour du service du métro de Bengaluru : Les opérations commerciales du métro de Namma dans la ville de Bengaluru devraient commencer sur la ligne violette prolongée sur Mysuru Road d’ici le mois d’août, ont déclaré de hauts responsables. Le directeur général de Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), Anjum Parwez, a été cité dans un rapport d’IE disant que pour les inspections de sécurité sur le tronçon entre Mysore Road et Kengeri, les responsables attendaient une date. Parwez a en outre déclaré que tous les documents requis avaient déjà été soumis au CMRS (Commissaire à la sécurité ferroviaire du métro). D’ici le mois prochain, BMRCL pourra démarrer ses opérations commerciales sur ce tronçon après avoir obtenu l’autorisation de sécurité du CMRS, a ajouté le directeur général.

Selon le rapport, avec six stations de métro sur la ligne violette prolongée du métro de Namma – Nayandahalli, Jnanabharathi, Rajarajeshwarinagar, Kengeri Bus Terminal, Pattengere et Kengeri, l’itinéraire prolongé de 7,53 km devrait profiter quotidiennement à 75 000 navetteurs. Sur ce tronçon de métro, les opérations du métro de Namma étaient initialement prévues pour l’année 2020, puis la date a été repoussée au mois de juin, les responsables citant la deuxième vague du Covid-19 ainsi que l’indisponibilité des travailleurs en raison de la pandémie de Covid. parmi les raisons du retard.

Dans le nouveau tronçon de métro, le temps de trajet entre la station de métro Mysuru Road et la station de métro Kengeri devrait être d’environ 15 minutes. Pour voyager dans le métro de Bengaluru entre la station Baiyappanahalli et la station Kengeri (les deux stations de métro situées à des extrémités différentes de la ligne violette), un passager devra payer un montant de 56 Rs, selon le rapport. Le trajet le plus éloigné qu’un navetteur puisse parcourir dans le métro de Bengaluru le long du nouveau tronçon sera entre la station de métro Kengeri et la station de métro Silk Institute (sur la ligne verte du métro Namma), pour un montant de 60 Rs, ajoute le rapport.

