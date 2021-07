Les opinions des démocrates et des républicains sur le travail à domicile varient

La plupart des Américains approuvent le fait de laisser les gens travailler à domicile. Mais comme beaucoup de choses aux États-Unis, cette perception dépend de la politique de chacun.

Alors que les républicains sont globalement positifs à l’égard du travail à distance, ils étaient moins susceptibles de l’approuver que les démocrates (81 % contre 89 %), selon un nouveau sondage de Vox et Data for Progress.

De plus, les républicains étaient moins susceptibles de dire que les télétravailleurs travaillaient aussi dur ou plus dur que les non télétravailleurs (50 % contre 75 %).

Les républicains étaient également moins susceptibles que les démocrates de dire que les travailleurs à distance étaient aussi ou plus productifs que les non-travailleurs à distance (57 pour cent contre 71 pour cent).

L’enquête auprès de plus de 1 000 personnes a été menée en ligne plus tôt ce mois-ci et est pondérée pour être représentative de la population adulte américaine.

Malgré la différence entre les républicains et les démocrates, le taux d’approbation élevé dans l’ensemble est un bon signe pour ceux qui souhaitent continuer à travailler à domicile après la pandémie. Des perceptions positives du travail à distance pourraient contribuer à assurer sa continuité, d’autant plus que les travailleurs et leurs employeurs ont des désaccords sur l’avenir du travail à distance.

Plus de la moitié des Américains travaillaient à domicile plus tôt dans la pandémie. Et cela s’est étonnamment bien passé, avec des travailleurs, leurs managers et des études objectives indiquant que les employés maintenaient ou augmentaient leurs niveaux de productivité.

Il est donc logique qu’au cours de la pandémie, le désir des employés de continuer à travailler à domicile ait augmenté, tout comme la volonté des employeurs de les laisser faire. Mais il y a toujours un écart entre ce que veulent les employés et ce que les employeurs disent qu’ils vont faire, selon les données d’une étude rédigée en partie par le professeur de Stanford Nicholas Bloom. Les employés aimeraient travailler à domicile environ la moitié du temps, tandis que les employeurs prévoient de les laisser faire environ un jour par semaine.

Alors que les effets les plus aigus de la pandémie s’atténuent et que le nombre de personnes qui travaillent à distance diminue, de nombreuses enquêtes auprès des employeurs – ainsi qu’une augmentation considérable du nombre d’offres d’emploi à distance – suggèrent que de nombreux Américains continueront de travailler à domicile au moins une partie du temps même lorsque la pandémie se termine. Ce qui est moins clair, c’est la fréquence à laquelle ce sera.

Quant à la différence entre les républicains et les démocrates, il est possible que les réponses au sondage reflètent la composition politique des travailleurs à distance. La taille de l’échantillon de l’enquête n’était pas assez grande pour examiner avec précision les partis politiques de ceux qui travaillaient à distance. Cependant, les réponses ont été tout aussi positives parmi les personnes qui travaillaient et ne travaillaient pas à distance. Cela concorde avec les données du Boston Consulting Group selon lesquelles la majorité des gens, que cela soit possible ou non dans leur secteur, souhaitaient travailler à distance.

Mais nous savons également que les États dont les électeurs penchent vers les républicains avaient un taux de travail à domicile inférieur pendant la pandémie (30 %) que les États démocrates (35 %), selon l’étude Bloom, qui a mesuré le taux global de travail à domicile à 33 %. de mai 2020 à mars 2021. Le désir de travailler à domicile après Covid-19 n’était que légèrement plus élevé pour les démocrates (46% contre 45 pour les républicains).

“Trump a aligné le Parti républicain sur le fait d’être plus ouvrier et moins éduqué, et ces emplois ont une capacité beaucoup plus faible de travailler à domicile”, a déclaré Bloom à Recode dans un e-mail.

Dans l’ensemble, cependant, le travail à domicile est un avantage précieux, l’employé moyen affirmant que cela vaut environ 7 % de son salaire, selon l’étude de Bloom. Ça ne vaut pas beaucoup plus que ça. Notre enquête, qui demandait si les gens préféreraient pouvoir travailler à domicile ou recevoir une augmentation de salaire de 10 pour cent, a révélé que les deux tiers des personnes opteraient pour l’augmentation.

En plus des 25% de personnes employées dont les emplois sont actuellement entièrement éloignés, 30% ont déclaré qu’une partie de leur travail pourrait être effectuée à distance. Il est probable que davantage d’emplois auront des possibilités éloignées, car les employeurs l’utilisent comme un avantage pour attirer des travailleurs sur un marché du travail très serré.

Il reste à voir à quel point le travail à distance devient banal, mais les partisans de cette pratique ont l’opinion publique de leur côté.