Les opportunités d’emploi dans les télécoms devraient augmenter de 20%: TeamLease

Les sociétés de télécommunications exploitent à la fois l’Inde urbaine et rurale cette année. Des villes comme Allahabad, Ajmer, Dharwad, Jammu, Varanasi, Bareilly retiennent autant l’attention en matière d’embauche que les grandes villes métropolitaines telles que Mumbai, Delhi, Chennai, Bangalore.

Le secteur des télécommunications a connu une augmentation des embauches au cours des derniers trimestres alors que les opérateurs se préparent aux services 5G et aux technologies du nouvel âge comme l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), etc. Selon la société de recrutement TeamLease, en 2021, le Globalement, les opportunités d’emploi dans les télécommunications devraient augmenter de 20 % dans le pays. La demande de personnel contractuel est également en augmentation. Les profils recherchés sont les commerciaux, les cadres en magasin, les installateurs, les ingénieurs réseaux et les filiers.

« L’industrie des télécommunications a subi d’importantes perturbations au cours des dernières années et la pandémie l’a encore amplifiée. Alors qu’en 2020, les entreprises de télécommunications ont saisi l’occasion en veillant à ce que les gens restent connectés à l’école, à la famille, aux bureaux et aux hôpitaux, ce qui à son tour a créé une énorme demande de talents », Deval Singh, chef d’entreprise – télécommunications, informatique et informatique, médias et gouvernement, TeamLease Services a déclaré à Financial Express.

Singh a en outre déclaré que l’ampleur et le rythme actuels du changement dans l’industrie des télécommunications, en particulier en raison des nouvelles technologies telles que l’IA, l’IoT, la 5G, l’analyse de données avancée et l’informatique de pointe, ont également conduit à une demande de talents dans l’espace. Le besoin immédiat est maintenant d’avoir plus de processus de pensée numériques. Les fournisseurs de services de communication ont besoin d’une transformation axée sur les données et augmentent également leur vivier de talents dans cet espace.

Le secteur des télécommunications emploie environ 4 millions de personnes en Inde, dont 2,2 millions d’emplois directs tandis que 1,8 million de personnes sont employées indirectement. Le secteur fait partie des cinq principaux générateurs d’opportunités d’emploi dans le pays.

Selon TeamLease, l’embauche de personnel temporaire dans les télécommunications a presque doublé depuis 2019. « Teamlease a connu une croissance de 120 % au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre – et jusqu’à présent, au troisième trimestre, nous envisageons d’embaucher le double de la main-d’œuvre dans les télécommunications par rapport au premier trimestre », dit Singh.

Le cabinet de recrutement a déclaré que le marché du travail dans le secteur des télécommunications est en croissance et devrait s’améliorer dans les trimestres à venir. Les télécommunications sont l’une des rares industries à avoir connu une croissance même en 2020 pour que le monde ait besoin de rester connecté depuis son domicile.

L’ampleur et le rythme actuels du changement dans l’industrie des télécommunications sont entraînés par l’évolution rapide des nouvelles technologies telles que l’IA, l’Internet des objets (IoT), la 5G, l’analyse de données avancée et l’informatique de pointe. Cela a entraîné une évolution des exigences en matière de compétences dans le secteur et les entreprises recherchent des candidats dotés des compétences du nouvel âge. « L’industrie investit également massivement dans des initiatives de perfectionnement et de recyclage pour combler l’écart entre la demande et l’offre. Les entreprises de télécommunications travaillent également sans relâche pour attirer des talents de l’Inde rurale, qui est un marché d’approvisionnement inexploité pour la plupart d’entre elles », a déclaré TeamLease.

