Les opportunités sont abondantes sur le marché… Voici comment les trouver

Les premiers mois de 2021 ont été sauvages.

Nous avons tout vu, du déploiement du vaccin Covid-19 à un nouveau président, une augmentation des cas de Covid-19 à l’étranger et un recul des valeurs de croissance. Et hier encore, le président Joe Biden a proposé de plus que doubler l’impôt sur les plus-values.

C’est pourquoi le nouvel épisode spécial de MoneyLine d’aujourd’hui s’intitule «Optimisme et opportunité».

Je veux me concentrer sur le bien qui existe actuellement dans le monde et sur la façon dont les opportunités restent abondantes sur le marché boursier.

Mais avant de plonger dans les stocks, je discute de l’action en Bitcoin (CCC:BTC-USD) et altcoins. La plus grande crypto-monnaie du monde a reculé aujourd’hui à moins de 50000 dollars pour la première fois en un mois. Je présente mon plan de match pour le trading du week-end… et cela peut vous surprendre.

Bien sûr, ce ne serait pas un épisode de vendredi de MoneyLine sans un célèbre discours de McCall. Vous pouvez probablement deviner de quoi il s’agit – des impôts plus élevés. Ce n’est pas une situation politique de gauche ou de droite. C’est un problème global avec la façon dont les politiciens considèrent l’argent des contribuables comme leur tirelire personnelle. Plus d’informations à ce sujet dans le podcast.

Et pendant que nous parlons de diatribes, Cathie Wood de ARK Investir a récemment été critiqué dans les médias, car ses fonds négociés en bourse (ETF) ont pris du retard sur le marché jusqu’à présent cette année. Je pense que c’est complètement injuste. À tel point, en fait, que je partage trois actions que son entreprise a achetées et qui ressemblent à de grandes opportunités à long terme.

Ensuite, il est temps pour le segment «Opportunités» de l’émission d’aujourd’hui… et beaucoup d’entre eux. Je souligne 10 actions que je considère pour ma liste de surveillance très exclusive. C’est le groupe le plus diversifié dont vous entendrez parler sur MoneyLine.

Tu ne me crois pas? Eh bien, les entreprises incluent une pièce sur la réouverture de l’Europe… un mineur… un acteur chinois de l’énergie éolienne… une compagnie d’assurance… un détaillant d’articles de sport… et même un fabricant de pièces automobiles à l’ancienne.

Vous ne pouvez pas manquer ce spectacle spécial plein d’optimisme et d’opportunités. Cliquez ici pour le visionner maintenant.

A la date de publication, Matthew McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

