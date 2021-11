Les opposants au CRT remportent les élections des commissions scolaires à travers l’Amérique

Les candidats opposés à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles publiques ont remporté mardi les élections des conseils scolaires aux États-Unis.

Les victoires allaient du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, où le groupe de défense de l’éducation conservateur 1776 Project PAC a remporté la victoire dans trois courses dans une publication sur Twitter, au district scolaire de Central Valley, dans la région de Spokane, où le Spokane Spokesman-Review a rapporté que Pam Orebaugh, dont site de campagne a exprimé son opposition à CRT, a refoulé un challenger par écrit.

Félicitations à Greg Young, Jessica Bradbury et Marissa Ruggiero Rocco. Trois candidats que nous avons soutenus pour le conseil scolaire du comté de Montgomery, en Pennsylvanie. Ils ont tous gagné ce soir ! – 1776 Project Pac (@1776ProjectPac) 3 novembre 2021

CRT soutient que l’Amérique est fondamentalement raciste, mais enseigne aux gens à considérer chaque interaction sociale et chaque personne en termes de race, et dont les adeptes poursuivent «l’antiracisme» à travers la fin du mérite, la vérité objective et l’adoption de politiques fondées sur la race.

« L’élection d’hier démontre que les parents sont disposés et capables de contourner le jargon et l’éclairage au gaz des responsables de l’école – et qu’ils exerceront un contrôle absolu sur l’éducation de leurs enfants, que les politiciens le souhaitent ou non », a déclaré Nicole Neily, présidente et fondatrice de Parents Defending Education. dans une déclaration à la Daily Caller News Foundation. « La grande majorité des familles américaines s’opposent à ce que les étudiants apprennent à se voir eux-mêmes et les autres à travers le prisme de la politique identitaire – et cette tendance ne va pas disparaître. »

Les candidats anti-CRT ont remporté la victoire même dans les comtés qui ont été décisifs pour Joe Biden lors des élections de 2020, comme le comté de Hennepin, Minnesota.

« En date de ce matin, nos candidats sont en tête dans 44 des 58 courses auxquelles nous avons participé », a déclaré le Projet 1776 dans un article sur Twitter.

«Les parents se sont réunis pour construire une coalition unie qui a élevé l’éducation de la maternelle à la 12e année au centre de la scène – plaçant la valeur des universitaires sur l’activisme et la sécurité sur la politique. Le message de cette puissante coalition devrait être entendu haut et clair par des groupes comme la National School Boards Association et d’autres leaders d’intérêts particuliers qui ont tous essayé de minimiser le mérite de la frustration des parents », a déclaré Alleigh Marrė, président de Free to Learn, au DCNF dans un déclaration. « Les parents méritent une place à table, car il n’y a rien de plus important que nos enfants.

Depuis ce matin, nos candidats sont en tête dans 44 des 58 courses auxquelles nous avons participé. Nous avons peut-être gagné 75 % des courses auxquelles nous avons participé ! – 1776 Project Pac (@1776ProjectPac) 3 novembre 2021

En Virginie, le gouverneur élu Glenn Youngkin a fait campagne pour l’interdiction du CRT dans les salles de classe et a battu le candidat démocrate Terry McAuliffe, qui a concédé mercredi matin.

«Lorsque les parents voient à quel point les politiques éveillées nuisent à leurs enfants et à leurs communautés, ils passent à l’action, et nous l’avons vu de première main en Virginie. Les élus de tout le pays devraient en prendre note : les Américains de toutes tendances politiques en ont assez de l’extrémisme social et culturel de la gauche, et ils votent comme ça », a déclaré Jessica Anderson, directrice exécutive de Heritage Action For America, au DCNF.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public.