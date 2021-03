Les opposés solaires sont-ils dans le même univers que Star Trek? Voici ce que disent les co-créateurs

Comme les fans de Solar Opposites le savent peut-être, la planète Shlorp a été détruite bien avant le début de la chronologie de Star Trek: Lower Decks. Cependant, les espèces se sont dispersées dans toute la galaxie via des gousses d’échappement et ont toutes reçu des pupas qui, avec le temps, terraformeraient les planètes afin qu’elles puissent toutes vivre à nouveau. Si l’on considère cela dans le canon de Star Trek, il serait logique qu’une nouvelle version de la planète Shlorp puisse exister quelque part dans le Trek-verse, bien que ce ne soit évidemment que spéculatif (et plein d’espoir) de ma part.