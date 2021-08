Les options Barcelone 2.0 de Ronald Koeman sans Leo Messi

09.08.2021 à 08:30 CEST

Le FC Barcelona 2.0 de Ronald Koeman entame la saison 2021/22 avec ses débuts en Liga contre la Real Sociedad. Au cours de la deuxième année du projet, Les Catalans, qui ne pourront pas compter sur Leo Messi, veulent reconquérir le trône de LaLiga, dont le titre est allé à la capitale (Real Madrid en 2020 et Atlético de Madrid en 2021) lors des deux dernières saisons, et domine à nouveau en Ligue des champions.

Les Hollandais, qui présente des nouvelles d’Agüero, Memphis, Emerson et Eric Garcia pour le moment c’est avant le défi le plus difficile de sa carrière : poser la première pierre du Barcelone post-Messi. L’Argentin n’a pas renouvelé en raison des différends entre le club et la Liga malgré le fait qu’un accord ait été trouvé entre les deux parties et les Catalans entament une nouvelle étape sportive, institutionnelle et économique.

Sans la star argentine, il y a trop de questions sur la proposition et le dessin. Qui prendra les rênes de l’attaque ? Memphis Depay, Antoine Griezmann et Ansu Fati peuvent-ils jouer ensemble ? Quel rôle auront Dembélé et Agüero ? Encore un 5-3-2 ou retour au 4-3-3 ? L’entraîneur devra commencer le premier épisode après la perte du meilleur joueur du monde et de la figure la plus importante de la Barcelone moderne.

Le marché, toujours ouvert

La nouvelle de Leo Messi a pris toutes les parties au dépourvu. Les nouvelles qui sont arrivées étaient positives, mais les négociations ont échoué et le joueur ne restera pas dans le club. En l’absence d’un peu plus de trois semaines pour la clôture du marché, la direction sportive travaille déjà à la reconstruction avec les départs et arrivées de plusieurs joueurs.

Certains noms comme Umtiti, Pjanic, Braithwaite ou Coutinho sont sur la rampe de départ et le club ne désapprouverait pas des marches comme Dembélé, Griezmann ou Lenglet si une offre intéressante arrivait dans les semaines à venir.. Le président du club lui-même, Joan Laporta, a reconnu que plus de renforts arriveront pour commencer la saison 2021/22 avec toutes les garanties.