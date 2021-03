Les options d’achat Bitcoin de 100 000 $ à 300 000 $ signalent-elles une trajectoire de prix BTC haussière?

L’intérêt ouvert sur les options d’achat Bitcoin (BTC) du 31 décembre entre 100000 et 300000 dollars a atteint un impressionnant 6700 contrats, d’une valeur actuelle de 385 millions de dollars. Ces dérivés donnent à l’acheteur le droit d’acquérir du Bitcoin pour un prix fixe, tandis que le vendeur est obligé d’honorer le prix.

On pourrait penser que c’est un excellent moyen de tirer parti d’une position longue, mais cela a un coût et est généralement assez élevé. Pour ce droit, l’acheteur paie une commission initiale (prime) au vendeur de l’option d’achat. Par exemple, l’option d’achat de 100 000 $ se négocie actuellement à 0,164 BTC, soit 9 480 $.

Pour cette raison, les traders d’options achètent rarement ces options par eux-mêmes. Par conséquent, les dérivés à plus longue échéance impliquent généralement plusieurs prix d’exercice ou mois civils.

Les options Bitcoin bloquent les transactions. Source: Chaîne de télégramme Paradigm

Ci-dessus, une transaction réelle organisée par Paradigm, un bureau de négociation de gré à gré axé sur les investisseurs institutionnels. Dans ce commerce, un total de 37 appels BTC de décembre 100 000 $ et 140 000 $ ont été échangés entre deux de leurs clients.

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de savoir de quel côté était le teneur de marché, mais compte tenu des risques encourus, on peut supposer que le client recherchait une position haussière.

Simulation de propagation du calendrier BTC. Source: Constructeur de position Deribit

En vendant l’option d’achat de 140 000 $ et en achetant simultanément l’appel le plus cher de 100 000 $, ce client a payé une prime initiale de 138 000 $. Ce montant représente leur perte maximale, qui a lieu au prix de 100 000 $ le 31 décembre.

La ligne rouge sur la simulation ci-dessus montre le résultat net à l’expiration, mesuré en BTC. Pendant ce temps, la ligne verte affiche le rendement net théorique au 30 juin.

Ainsi, ce client a besoin de Bitcoin pour se négocier à 65600 $ ou plus le 30 juin pour récupérer son investissement. Ce nombre est nettement inférieur aux 107 150 $ requis pour le seuil de rentabilité si cet acheteur de stratégie «call spread» tient jusqu’à l’échéance de décembre.

Ce phénomène est dû au fait que l’appréciation du prix de l’option d’achat de 100 000 $ est supérieure aux 140 000 $. Alors qu’une augmentation du prix du Bitcoin à 65600 $ est tout à fait pertinente pour une option de 100000 $ avec six mois restants, ce n’est pas tellement pour celle à 140000 $.

D’innombrables stratégies peuvent être réalisées en négociant des options d’achat ultra-haussières, bien que l’acheteur n’ait pas besoin d’attendre la date d’expiration pour bloquer les bénéfices. Ainsi, si Bitcoin augmente de 30% en quelques mois, il est logique que ce détenteur de spread d’appel dénoue sa position.

Comme le montre l’exemple ci-dessus, si Bitcoin atteint 75000 USD en juin, l’acheteur peut bloquer un bénéfice net de 23000 USD en clôturant la position.

Bien qu’il soit passionnant de voir des bourses offrant des expirations massives de 100 000 à 300 000 dollars, ces chiffres ne doivent pas être considérés comme des estimations de prix précises fondées sur une analyse.

Les traders professionnels utilisent ces instruments pour mener des stratégies d’investissement optimistes mais contrôlées.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.