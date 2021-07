Les options d’Adri Arnaus s’estompent

L’Espagnol Adri Arnaüs il a perdu toutes ses options pour être un protagoniste du tournoi de golf olympique lorsqu’il a présenté une carte le troisième jour avec 74 coups, trois au-dessus du terrain de Kasumigaseki, pour un total de 211 (-2).

Après les deux premières journées, le joueur catalan est resté à l’affût et avec la possibilité de terminer dans les positions privilégiées, mais ce samedi il a bouclé son pire tour de son histoire.

Il a commencé avec un “bogey” et en a ajouté quatre autres dans la première moitié du tour, commettant de nouvelles erreurs sur les trous 3, 4, 8 et 9. Dans la seconde, il s’est amélioré notamment avec des birdies sur 10, 14, 16 et 17, mais il échoua à nouveau les 11 et 18.

L’Estrémadure Jorge Campillo, qui avait déjà décroché au deuxième tour, a terminé ce samedi avec son meilleur run de la compétition, avec 69 tirs, deux sous la normale, mais il est toujours dans les positions basses avec 214 (+1) touches.

Il a commencé son parcours au trou 10. Il n’a pas trouvé la régularité indispensable, mais il s’est défendu avec cinq birdies pour trois bogeys.

L’Américain Alex Schauffele Il a résisté de manière spectaculaire à la pression, au harcèlement des rivaux, dont le Mexicain Carlos Ortiz, et avec un “birdie” dans le dernier trou, il a réglé le troisième tour avec 68 impacts (-3), pour atteindre le dernier jour du tournoi. golf olympique en tant que leader solo avec 199 (-14).

Cependant, l’égalité est énorme et un autre groupe important de candidats apparaît également, parmi lesquels le Colombien Sebastián Muñoz, les Chiliens Mito Pereira et Joaquín Nieman, ainsi que le Mexicain Abraham Ancer.

Alex Schauffele

MICHAEL REYNOLDS / .

Au cours d’une très longue journée, au cours de laquelle seize joueurs ont terminé le deuxième tour après des suspensions temporaires survenues vendredi en raison des conditions météorologiques, le joueur de 27 ans de San Diego a maintenu la tête malgré les “bogeys” qu’il a commis dans les paires de trois de trous 7 et 16, grâce aux birdies des 6, 8, 11, 15 et 18.

Ce dernier succès place à lui seul le cinquième du classement mondial en tête du classement, avec un coup d’avance sur le Japonais Hideki Matsuyama, qui présente sa candidature de manière plus que sérieuse, et deux par rapport au Britannique Paul Casey, qui tente de défendre l’or que son compatriote Justin Rose et Ortiz ont obtenu à Rio 2016.

Casey Il a été l’un des meilleurs de la journée avec un magnifique 66 et Ortiz a également su résister à la pression pour suivre les options même s’il a commencé avec un “bogey” sur le trou 2. Il a récupéré avec des “birdies sur 4, 6 et 8, mais dans la seconde moitié du parcours des succès altérés avec des erreurs, la dernière en 18, qui l’ont séparé de la direction. Le Colombien Sebastián Muñoz va plus loin, à tel point qu’il s’est installé cinquième, à trois coups de Schauffele, aux côtés d’un illustre comme l’Irlandais du Nord. Rory McIlroy, en lice pour l’Irlande, le Chilien Mito Pereira et l’Autrichien Sepp Straka, leader lors de la première journée.

Muñoz a marqué un magnifique 66 avec six birdies pour un seul bogey, Pereira est resté dans les positions privilégiées grâce à un 68 forgé dans la seconde moitié du parcours et McIlroy apparaît comme une grande menace pour le premier avec un 67 et de bonnes vibrations.

Abraham Ancer, qui fait de si bons tournois sur le circuit américain, s’est positionné pour faire le grand saut lors de la dernière journée. Avec 204, après avoir fait 66 ce samedi, il est cinq derrière le leader avec l’Australien Cameron Smith et l’Italien Guido Migliozzi.

Du reste de l’armée américaine, le meilleur est Collin Morikawa, qui s’est hissé à la 17e place avec un total de 206. Patrick Reed et Justin Thomas sont 38e avec 209 hits.