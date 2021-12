Les options d’Arteta diminuent alors que le souhait de sortie de Folarin Balogun Arsenal est révélé

Folarin Balogun a décidé qu’il voulait quitter Arsenal en prêt en janvier, ce qui peut inquiéter Mikel Arteta étant donné les nouvelles de l’un de ses coéquipiers qui sont apparues plus tôt.

Balogun faisait face à un avenir incertain à Arsenal à l’approche de l’été dernier, mais il s’est engagé dans le club sur le long terme. Cependant, il lui faudra être patient pour une véritable percée à l’échelon supérieur.

Après avoir disputé six matches de coupe la saison dernière, il n’a joué que trois fois pour l’équipe première cette saison. Il se retrouve derrière Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette dans l’ordre hiérarchique à l’avant.

De plus, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah sont également en lice pour une place au même poste. Cependant, Nketiah a rejeté une offre de prolongation de contrat et envisage également de partir, ont confirmé des informations plus tôt mercredi.

Balogun pourrait le suivre depuis la porte de sortie, selon une nouvelle mise à jour de Football.London. Le point de vente en ligne affirme que l’attaquant né à New York veut également partir en janvier.

Contrairement à Nketiah, cependant, Balogun espère toujours un avenir à long terme avec Arsenal. Par conséquent, il est prêt à partir en prêt plutôt qu’en permanence.

Le joueur de 20 ans devra peut-être quitter la Premier League pour poursuivre sa carrière. Il a déjà été signalé qu’il avait plusieurs prétendants au championnat.

Un rapport du mois dernier disait Balogun était une cible de choix pour le nouveau patron de Middlesbrough Chris Wilder, qui ferait également face à la concurrence de ses anciens employeurs, Sheffield United.

Selon le Sun, il y avait une « file d’attente importante » pour Balogun. Maintenant, l’identité de certains de ces autres prétendants devient claire.

Folarin Balogun a déjà quatre options

Football.London vérifie l’intérêt de Middlesbrough. Ils ajoutent également Millwall et Swansea City en lice pour un accord de mi-saison.

Plus loin, Saint Etienne est désigné comme candidat pour emmener Balogun en Ligue 1 en France.

Il aura donc de nombreuses options à peser si Arsenal sanctionne son départ temporaire. Ils l’ont encore sous contrat jusqu’en 2025.

Mais avec des doutes sur l’avenir de Nketiah et Lacazette également, ils doivent veiller à ne pas se laisser légers en attaque.

Dans cet esprit, ils sont peut-être déjà liés à de nouveaux attaquants qu’ils pourraient signer en janvier ou en été.

Tottenham et Arsenal fermement en course pour attaquer la Serie A pour un attaquant mortel

Arsenal envisage la signature d’un nouvel attaquant

Par exemple, ils auraient a augmenté son offre pour le tueur à gages de la Fiorentina Dusan Vlahovic.

L’attaquant serbe a eu un impact énorme en Serie A après son départ de son pays d’origine en 2018. Il a marqué 43 buts en 100 apparitions pour La Viola.

Mais avec sa forme est venu un intérêt de transfert important d’ailleurs. En effet, Arsenal et Tottenham seraient les principaux candidats pour le recruter en Premier League.

Il est sur le point de quitter Florence après avoir refusé l’offre d’un nouveau contrat. L’accord actuel du joueur de 21 ans expire à l’été 2023, mais la Fiorentina préférerait vendre en 2022 plutôt que de risquer de le perdre gratuitement.

La Fiorentina, ayant reconnu qu’elle était ouverte à la vente, chercherait environ 63 millions de livres sterling (75 millions d’euros) pour l’attaquant.

Cependant, le Corriere Fiorentino affirme que les Gunners sont prêts à payer une prime à l’attaquant pour conclure un accord. Arsenal offre désormais à la Fiorentina 68 millions de livres sterling (80 millions d’euros) pour Vlahovic.

Malgré leur approche importante, les Gunners seraient toujours confrontés à une bataille difficile pour débarquer l’attaquant. Vlahovic serait « extrêmement réticent » à rejoindre Arsenal.

L’équipe d’Arteta n’est pas en mesure d’offrir le football européen. Et bien qu’ils aient bien entamé la nouvelle saison, il reste peu probable qu’ils soient en mesure d’offrir le football de Ligue des champions dont Vlahovic a envie.

