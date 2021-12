Les options de couleur du Galaxy S22 peuvent inclure ce magnifique vert foncé pour l’Ultra

Le mois dernier, les premières images réelles du Galaxy S22 Ultra de Samsung ont été divulguées en ligne, révélant un design inspiré du Galaxy Note 20 Ultra et du LG Velvet. Maintenant, le pronostiqueur populaire Ice Universe a révélé le « code couleur » de la variante verte du prochain produit phare.

En gros, on peut déterminer que le S22 Ultra green est comme ça, et le code couleur : #27423a pic.twitter.com/Gd4ETEyNNL – Univers de glace (@UniverseIce) 19 décembre 2021

Alors que les rendus officiels du téléphone n’ont pas encore fait surface, les gens de LetsGoDigital ont créé des rendus conceptuels basés sur les informations partagées par le pronostiqueur. Les rendus suggèrent que la variante verte du Galaxy S22 Ultra sera très différente des variantes vertes des anciens produits phares de Samsung tels que le Galaxy S20 FE et le Galaxy S10. La teinte vert foncé rend le téléphone beaucoup plus élégant et attrayant.

Selon Galaxy Club, la suite du meilleur téléphone Android de Samsung sera disponible en quatre couleurs au lancement : vert, noir, blanc et rouge foncé. Les Galaxy S22 et S22+ vanille, en revanche, seront disponibles dans une large gamme d’options de couleurs. Les deux téléphones devraient être disponibles en blanc, noir, vert, beige, or rose, bleu clair et gris. Le Galaxy S22+ sera apparemment également proposé dans une variante violette.

Selon les rumeurs, le Galaxy S22 Ultra briserait la couverture aux côtés des téléphones Galaxy S22 et S22+ lors d’un événement Unpacked en février de l’année prochaine. Il devrait arriver avec un écran QHD+ AMOLED de 6,8 pouces, un système de caméra à quatre objectifs doté d’un capteur principal de 108 MP, une caméra selfie de 40 MP, une charge rapide de 45 W et un emplacement S Pen dédié.

Le téléphone pourrait être alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm en Amérique du Nord, tandis que les variantes internationales comporteront probablement à la place l’Exynos 2200 développé en interne par Samsung. Sur le plan logiciel, les trois téléphones de la série Galaxy S22 seront probablement livrés avec One UI 4.1 basé sur Android 12.

