Les options de Zinedine Zidane sont encore limitées alors que le Real Madrid se prépare pour le match final contre Villarreal

Bien que Sergio Ramos (ischio-jambiers) et Raphäel Varane (muscle ravisseur) aient rejoint l’équipe du Real Madrid pour l’entraînement d’hier, les blessures continuent de dominer la conversation.

Ce fut une blessure après l’autre cette saison, la dernière étant à Eden Hazard qui a abandonné l’entraînement ce matin (vendredi). Par conséquent, il est peu probable qu’il soit impliqué dans le dernier match de la saison contre Villarreal.

Dani Carvajal (ischio-jambiers), Ferland Mendy (périostite tibiale), Lucas Vázquez (ligament croisé postérieur) et Toni Kroos (COVID positif) restent tous indisponibles, laissant Zinedine Zidane avec des options limitées.

Sergio Ramos ne s’est que partiellement entraîné jusqu’à présent, il reste donc à voir à quel point il est loin de la pleine forme. C’est un gros joueur et Zidane en tiendra compte pour demain.

Que les rumeurs selon lesquelles il s’agisse du dernier match de Zidane à la tête du Real Madrid soient vraies ou non, c’est un match qui pourrait marquer la fin d’une époque au Bernabéu.

Il semble certainement que le club entre dans une période de transition impliquant de nombreux allers et retours du côté des joueurs, quel que soit le résultat ce samedi prochain.

Ce fut un tour de montagnes russes pour le Real Madrid cette saison. Après avoir semblé que la course au titre était presque terminée plus tôt dans l’année, l’équipe de Zidane s’est à nouveau ralliée et est toujours dans la course au titre avant le dernier match de la saison.

La défaite du Barça face au Celta Vigo dimanche dernier a exclu les Catalans de la course au titre, laissant le Real et l’actuel leader de l’Atlético se battre pour le championnat ce samedi.

Comme il est d’usage le dernier jour de la saison, tous les matchs débuteront en même temps.

À l’origine, le Real v Villarreal et Valladolid v Atlético étaient prévus dimanche plutôt que samedi. Villarreal a ensuite demandé à la ligue d’avancer le match de 24 heures pour permettre plus de temps de préparation avant leur finale de la Ligue Europa contre Manchester United à Gdansk mercredi prochain.

Cela a été démenti craignant que les matchs de samedi ne se heurtent au Concours Eurovision de la chanson, qui est télévisé en direct dans toute l’Europe, mais après avoir cédé à la pression, la Ligue a cédé.

Les matchs du Real et de l’Atlético Madrid commenceront désormais à 18h00 HEC samedi à la place (17h00 GMT), Zinedine Zidane ou Diego Simeone prenant le butin bien avant même que l’Eurovision ne commence.

Parmi les joueurs du Real qui n’étaient pas disponibles pour la victoire au New Sam Mamés dimanche, trois des cinq étaient avec des blessures musculaires, qui ont tous un potentiel de récidive si une tentative est faite pour revenir au jeu avant la récupération complète.

Compte tenu de ce qui s’est passé lors du retour de la Ligue des champions à Chelsea, je ne pense pas que Zinedine Zidane sera trop désireux de prendre des risques à cet égard.

Les jours qui ont précédé le match de Villarreal ont été cruciaux en termes de réponse de chacun au traitement, et Zidane saura qui est susceptible d’être suffisamment en forme pour participer au match.

Comme nous l’avons vu dans le passé, vous pouvez généralement réussir à transporter un joueur qui n’est pas en pleine forme (du moins pour une partie du jeu de toute façon), mais tout ce qui est au-dessus est risqué. Porter deux joueurs est déjà assez difficile, mais en transporter trois est pratiquement impossible.

En ce qui concerne Villarreal, ils joueront pour leurs places en Ligue Europa et Unai Emery ne représentera pas quelqu’un qui donne moins de 100% samedi.

Le vrai ne va pas avoir une conduite facile malgré la distraction évidente. Pour aggraver les choses, les rivaux et les leaders actuels du championnat, l’Atlético, n’avaient qu’un seul joueur, Thomas Lemar, sur leur liste de blessés pour leur avant-dernier match contre le Celta Vigo.

Mais pour tous ceux qui ont déjà concédé le titre à Cholo inconsciemment ou autrement avant les matchs de samedi, il convient de garder à l’esprit que Valladolid jouera pour rester dans la division.

Il est tentant de penser que Ronaldo Nazário cherche peut-être à rendre service à Real, mais cela va beaucoup plus loin que cela. Lorsque la survie est en jeu, votre loyauté va à votre propre club et à personne d’autre. Les joueurs de Valladolid joueront pour eux-mêmes ce week-end.