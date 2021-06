Les options des 76ers de Philadelphie après la blessure de Danny Green

in

Nouveau revers pour les 76ers de Philadelphie lors de ces Playoffs NBA 2021. En demi-finale de la Conférence Est contre les Hawks d’Atlanta, où les Sixers gagnent 2-1 au total dans la série, Danny Green sera hors de combat dans 2-3 semaines pour une tension dans son veau, comme l’a rapporté Shams Charania ce samedi.

Le joueur de Philadelphie a dû partir lors du troisième match de la rencontre (où son équipe a gagné 127-111) trois minutes et demie après le début du match, et les mauvais pronostics se sont confirmés : Green perdra le reste des éliminatoires contre les Hawks, et les hypothétiques finales de conférence dans le cas où son équipe passerait le tour.

Les 76ers commençant le SG Danny Green devraient manquer deux à trois semaines avec une tension au mollet droit, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 12 juin 2021

Bien qu’offensivement, il n’ait pas été un poignard en playoffs (7,0 points et 38% de précision dans les triples), la capacité défensive de Danny Green est la clé des schémas de Doc Rivers qui ont conduit ces 76ers à terminer dans le top de la Conférence Est. en saison régulière, battant déjà les Wizards de Washington au premier tour des playoffs sans trop de complications.

Quelles sont les options des Philadelphia 76ers ?

A cette époque, la franchise ouvre deux voies, une qui passe par la suite de la formule du dernier match, qui était de mettre Furkan Korkmaz pour absorber les minutes de Green, et une autre qui consiste à renforcer le jeu défensif avec un Matisse Thybulle dont jusqu’ici son rôle a été déclassé en tant que membre de la deuxième unité.